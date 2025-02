On dirait presque une émission de survie lambda. dr

«Ils meurent sur le trajet?» Cette télé-réalité fait polémique

Au Royaume-Uni, une émission suit des Britanniques opposés à l'immigration se mettant dans la peau de réfugiés. Le concept fait polémique.

Imaginez: vous allumez la télé et vous voyez des candidats de télé-réalité faire comme s'ils étaient des réfugiés qui doivent rejoindre le Royaume-Uni depuis la Somalie et la Syrie. Ce n'est pas une mauvaise blague, juste une émission de mauvais goût. Adapté d'un format australien, «Go back to where you came from» («Retourne d’où tu viens», en français) fait polémique en Grande-Bretagne. Diffusée sur Channel 4 (l'équivalent de M6 en France), cette émission prétend être davantage une «expérience sociale», béquille verbale quand on veut parler de télé-réalité au même titre que «créateur de contenu» pour «influenceur».

Le premier épisode diffusé ce lundi 3 février montre six candidats farouchement opposés à l'immigration dans leur pays, catapultés en deux groupes à Mogadiscio en Somalie et à Raqqa en Syrie. Le but: les faire changer d'avis. Au début, chacun y va de sa phrase choquante, comme Dave:

«Je voudrais que la Royal Navy pose des mines le long des côtes et fasse exploser les bateaux clandestins. C'est comme des rats. Si on les laisse faire, ils vont continuer à venir» Dave avant d'arriver en Syrie.

«Pourquoi personne ne vient les aider? Il faut que tout le monde voie ça. En fait, non, parce que c’est vraiment traumatisant» Dave après être arrivé en Syrie.

L'émission prend une tournure de Pékin Express de l'extrême quand les participants doivent tenter de rejoindre l’Europe pour arriver à Londres par n’importe quel moyen. Ils finissent par traverser La Manche en canot de sauvetage. Sauf que, contrairement aux migrants, eux savent nager et, tout au long de leur périple, ils portent un gilet par balles et sont entourés d'anciens militaires qui assurent leur sécurité.

«Go back to where you came from» divise au Royaume-Uni, certains accusant la chaîne de donner la parole aux racistes, quand d'autres y voient une démarche éducative. Sur Instagram, où l'émission est décrite par plusieurs sites d'information, les internautes n'en reviennent pas:

«J'ai cru que c'était un poisson d'avril»

«Mais du coup, ils meurent sur le trajet?»

L'une des productrices, Emma Young, défend le concept de l'émission sur la BBC en indiquant qu’elle voulait rendre le sujet «plus accessible» pour des gens qui ne vont pas forcément regarder un documentaire traditionnel sur le sujet. «Nous avons cherché un moyen de les intéresser», précise-t-elle.

Amnesty réagit

Plusieurs ONG se sont prononcées sur la question. Amnesty International qualifie le programme de «coup de pub paresseux qui dégrade le sort des réfugiés». «Vous ne pouvez pas imiter l’expérience de la guerre, de la torture, de la persécution et de l’esclavage moderne à travers le prisme aseptisé de la télé-réalité», a de son côté déclaré Care4Calais au Times.

Selon l'ONU, plus de 2200 personnes sont mortes en 2024 en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.

