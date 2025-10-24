assez ensoleillé
DE | FR
burger
Société
Télévision

«Passe-Muraille» dans «Fort Boyard» a trouvé l'amour

Passe-muraille s&#039;est marié
«Passe-Muraille» a épousé la belle-fille de «Passe-Partout».

«Passe-Muraille» a trouvé l'amour

La famille de Fort Boyard s'agrandit. Après 16 ans de relation, «Passe-Muraille» a passé la bague au doigt de sa chérie. Celle-ci n'est autre que la belle-fille de «Passe-Partout».
24.10.2025, 11:1024.10.2025, 11:10

En voilà une belle histoire d'amour, qui vaut bien plus que tous les Boyards du monde! Anthony Laborde, alias «Passe-Muraille» dans Fort Boyard, aka l'un des personnages clés de l'émission de divertissement qui a bercé notre enfance, a convolé en justes noces. La cérémonie s'est déroulée le 27 septembre dernier, en France, dans la commune de La Ferté-Bernard (Sarthe, région Pays de la Loire).

C'est ce que l’acteur de 43 ans a révélé via ses réseaux sociaux ce mercredi, en postant une série de clichés de la cérémonie, légendés:

«Un "Oui" pour la Vie… 27.09.25»
instagram
Une page émouvante se tourne pour Fort Boyard

Sur ceux-ci, il pose tout sourire aux côtés de sa chérie, Gaëlle Dassy. Petite anecdote amusante, la jeune femme de 34 ans n'est autre que la fille de la compagne de «Passe-Partout». Le monde est petit.

Passe-muraille s&#039;est marié
Anthony Laborde et Gaëlle Dassy se sont dit «oui». instagram

Et pour cause.

Les deux amoureux se sont rencontrés en 2009. Anthony Laborde a raconté dans un show télé avoir vécu un véritable coup de foudre lors d'une séance de dédicace:

«Lors de ces animations-là, j’ai toujours des femmes qui m’apportent leur numéro de téléphone. Et là, il y a une fille qui est rentrée. On s’est regardés tous les deux. Quelque chose s’est passé. Un coup de foudre. C’est la première fois que ça m’arrivait.»
«Passe-Muraille», relayé par Le Parisien

Depuis, les deux ne se sont plus quittés, et leur relation a déjà franchi plusieurs étapes. Ils se sont pacsés en 2013, avant d’avoir un fils en 2019. Ne manquait plus que la bague au doigt, et la corde au cou. Voilà une nouvelle case de cochée pour la star du petit écran, qui a été douché de félicitations de la part de ses fans. «Tous mes voeux de bonheur», peut-on notamment lire, «il a enfin trouvé les clés de son cœur».

Les photos de la cérémonie👇

Passe-muraille s&#039;est marié
instagram
Passe-muraille s&#039;est marié
instagram
Passe-muraille s&#039;est marié
instagram
Passe-muraille s&#039;est marié
instagram
Passe-muraille s&#039;est marié
instagram

(jod)

La télé, c'est super (mais pas toujours):
«Personne pour lui mettre une claque?» Ce candidat de Koh-Lanta agace
«Personne pour lui mettre une claque?» Ce candidat de Koh-Lanta agace
de Marie-Adèle Copin
Zelensky, un string et Nagui est un con: Hanouna s’est vengé
2
Zelensky, un string et Nagui est un con: Hanouna s’est vengé
de Fred Valet
Mort de C8: on sait sur quelle chaîne va rebondir Hanouna
Mort de C8: on sait sur quelle chaîne va rebondir Hanouna
de Fred Valet
Montoya revient à la charge avec une «petite crevette»
Montoya revient à la charge avec une «petite crevette»
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Les deux premiers zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Brigitte Bardot rassure après des rumeurs de décès
L'influenceur Aqababe avait assuré sur ses réseaux sociaux que l'ancienne actrice était décédée. Une «fake news», a dénoncé cette dernière sur X.
«Je vais bien», a assuré mercredi soir Brigitte Bardot dans un message sur le réseau social X, en réponse à des rumeurs en ligne évoquant son décès. «Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette 'fake news' sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence», a indiqué l'ancienne icône du cinéma français, âgée de 91 ans.
L’article