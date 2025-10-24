«Passe-Muraille» a épousé la belle-fille de «Passe-Partout».

«Passe-Muraille» a trouvé l'amour

La famille de Fort Boyard s'agrandit. Après 16 ans de relation, «Passe-Muraille» a passé la bague au doigt de sa chérie. Celle-ci n'est autre que la belle-fille de «Passe-Partout».

Plus de «Société»

En voilà une belle histoire d'amour, qui vaut bien plus que tous les Boyards du monde! Anthony Laborde, alias «Passe-Muraille» dans Fort Boyard, aka l'un des personnages clés de l'émission de divertissement qui a bercé notre enfance, a convolé en justes noces. La cérémonie s'est déroulée le 27 septembre dernier, en France, dans la commune de La Ferté-Bernard (Sarthe, région Pays de la Loire).

C'est ce que l’acteur de 43 ans a révélé via ses réseaux sociaux ce mercredi, en postant une série de clichés de la cérémonie, légendés:

«Un "Oui" pour la Vie… 27.09.25» instagram

Sur ceux-ci, il pose tout sourire aux côtés de sa chérie, Gaëlle Dassy. Petite anecdote amusante, la jeune femme de 34 ans n'est autre que la fille de la compagne de «Passe-Partout». Le monde est petit.

Anthony Laborde et Gaëlle Dassy se sont dit «oui». instagram

Et pour cause.

Les deux amoureux se sont rencontrés en 2009. Anthony Laborde a raconté dans un show télé avoir vécu un véritable coup de foudre lors d'une séance de dédicace:

«Lors de ces animations-là, j’ai toujours des femmes qui m’apportent leur numéro de téléphone. Et là, il y a une fille qui est rentrée. On s’est regardés tous les deux. Quelque chose s’est passé. Un coup de foudre. C’est la première fois que ça m’arrivait.» «Passe-Muraille», relayé par Le Parisien

Depuis, les deux ne se sont plus quittés, et leur relation a déjà franchi plusieurs étapes. Ils se sont pacsés en 2013, avant d’avoir un fils en 2019. Ne manquait plus que la bague au doigt, et la corde au cou. Voilà une nouvelle case de cochée pour la star du petit écran, qui a été douché de félicitations de la part de ses fans. «Tous mes voeux de bonheur», peut-on notamment lire, «il a enfin trouvé les clés de son cœur».

Les photos de la cérémonie👇

instagram

instagram

instagram

instagram

(jod)