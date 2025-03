Il a enquêté sur le scandale Ruag et raconte l'envers du décor

D'autres pays ont été affectés, comme les Etats-Unis (plus de 21 000 annonces de perturbation), la Roumanie, l'Argentine, la Thaïlande ou la Nouvelle-Zélande. (sda/ats)

Le site «allestörungen.ch» a annoncé avoir reçu peu avant 11h quelque 900 annonces de perturbation en Suisse. La plupart venaient des régions de Bâle, Berne et Zurich. Deux nouvelles pannes d'une trentaine de minutes ont été signalées vers midi et vers 14h30.

«Il y a eu (il y a toujours) une cyberattaque massive contre 𝕏 . Nous sommes attaqués tous les jours, mais cette fois-ci, nous avons fait appel à de nombreux moyens. Il s'agit soit d'un groupe important et coordonné, soit d'un pays.»

Le réseau social X a subi plusieurs pannes lundi, en Suisse et dans le monde. La plateforme n'était plus accessible pour les utilisateurs pendant quelques dizaines de minutes. Elon Musk, propriétaire de X a annoncé sur la plateforme qu'il s'agissait d'une cyberattaque encore en cours soupçonnant un «groupe important» voire «un pays»👇🏽

