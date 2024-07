Le fruit est également connu sous le nom de pomme de la mort. Image: Getty

Attention à la «pomme de la mort» durant vos vacances au soleil

Le manchinier est l'une des plantes les plus toxiques au monde et pousse dans certaines régions touristiques populaires. Voici comment le reconnaître.

Maria-Luise Fuchs / t-online

Dans les pays hispanophones, ce fruit est connu sous le nom de Manzanilla de la Muerte, la pomme de la mort. De manière surprenante, on la trouve là où on l'attend le moins: sur les plages blanches et paradisiaques des Caraïbes.

Son origine

Le manchinier (Hippomane mancinella) est originaire des régions tropicales d'Amérique du Nord et du Sud ainsi que des Caraïbes. Il pousse principalement dans les régions côtières et sur les sols salins. Son nom vient du mot espagnol manzanilla, qui signifie petite pomme, en référence à la ressemblance de ses fruits avec une pomme.

Pourquoi est-elle si dangereuse ?

Le manchinier est extrêmement dangereux, car toutes les parties de la plante, des fruits à l'écorce en passant par la sève, sont hautement toxiques. Rien qu'un petit contact avec son jus laiteux peut provoquer de graves brûlures.

La consommation d'un seul fruit peut être mortelle, car il n'existe pas d'antidote connu. Même le fait de s'allonger sous l'arbre pendant une averse, qui peut laver le jus toxique des feuilles, présente un risque sérieux.

A quoi ressemble-t-elle ?

C'est à ces caractéristiques qu'il est possible de reconnaître les pommes toxiques:

Petits fruits semblables à des pommes,

Peau verte et brillante,

Souvent suspendues en groupes,

Peuvent jaunir lorsqu'elles sont mûres,

Un lait blanc toxique s'échappe lorsque le fruit est ouvert.

Quels sont les symptômes d'une intoxication ?

Si vous entrez accidentellement en contact avec la pomme de la mort, les effets secondaires suivants peuvent se produire:

Irritation de la peau ou brûlures,

Formation d'ampoules ou de rougeurs sur la peau,

Douleurs ou démangeaisons,

Nausées ou vomissements,

Difficulté à respirer ou gonflement de la bouche ou de la gorge.

Où pousse la pomme de la mort?

Il existe quelques destinations touristiques populaires où l'on trouve le manchinier. Il s'agit entre autres de:

Cuba

Les Bahamas

La République dominicaine

La Jamaïque

Puerto Rico

Les Îles Caïmans

Sainte-Lucie

Trinité-et-Tobago

La Martinique

La Guadeloupe

Le poison du manchinier est si dangereux qu'il a autrefois été utilisé comme arme. Les peuples indigènes tiraient des flèches qui en étaient imprégnées lors de leurs combats.

