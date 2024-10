Mercedes montre les premières images de son nouveau véhicule électrique de classe moyenne. Image: mercedes

Mercedes lance une voiture électrique avec une autonomie record

Début 2025, la nouvelle Mercedes CLA sera lancée pour la première fois en tant que voiture électrique. Et Baby-Benz a une méga autonomie.

Markus Abrahamczyk / t-online

Les jours du modèle actuel de la Mercedes CLA sont comptés: son successeur sortira des chaînes de production début 2025. Il marque le début de toute une famille de modèles électriques d'entrée de gamme de la marque de luxe. Il s'agira de la première voiture basée sur la nouvelle Mercedes Modular Architecture (MMA).

Accent mis sur l'autonomie et l'efficacité

La nouvelle CLA est censée établir de nouvelles références dans sa catégorie. Avec une charge de batterie (90 kWh), Mercedes promet une autonomie de plus de 750 kilomètres (selon la norme de mesure WLTP). La consommation est d'environ douze kilowattheures pour 100 kilomètres. Au quotidien, on peut s'attendre à une autonomie de 600 à 675 kilomètres.

Une pompe à chaleur améliorée contribuerait notamment à l'économie d'énergie. Elle sert à ménager la batterie en hiver tout en chauffant efficacement l'habitacle. Cela fait du CLA un véritable as des longs trajets.



La CLA électrique est disponible en version coupé, coupé à hayon (shooting brake) et SUV. Image: mercedes

La nouvelle plateforme MMA permet une technologie 800 volts pour une charge particulièrement rapide jusqu'à 250 kW: en seulement quinze minutes, il est possible de stocker de l'énergie pour environ 400 kilomètres. En outre, la CLA est équipée pour la recharge bidirectionnelle. La propulsion est assurée par un moteur synchrone à aimants permanents qui ne nécessite pratiquement pas de terres rares. La traction arrière et la traction intégrale sont disponibles avec des puissances allant de 200 à plus de 500 chevaux.

Les terres rares, c'est quoi? Ce groupe de 17 métaux se caractérise par sa consistance molle et son éclat argenté. Malgré leur nom, ces métaux ne sont en fait pas rares dans la croûte terrestre, mais souvent difficiles à extraire.



Bien qu'ils aient été découverts en Suède, ils proviennent généralement de Chine. Leur importance pour la technologie moderne est énorme: les terres rares sont utilisées dans les smartphones, les voitures électriques et de nombreux autres produits high-tech.

La famille CLA comprendra quatre variantes: un coupé, un shooting brake (à hayon) et deux SUV, dont un autre coupé.

Voici à quoi ressemblait l'étude de design en 2023. La version de série sera visuellement proche de l'étude.

Image: mercedes

Prix de base? 45 000 euros

L'habitacle est dominé par un écran «continu», qui se compose en fait de trois écrans. Il s'étend d'un montant à l'autre et intègre des affichages derrière le volant, des informations centrales au milieu ainsi qu'un écran supplémentaire pour le passager. Le nouveau système d'exploitation MB.OS promet des mises à jour sans fil et une commande vocale intelligente.

Voici à quoi ressemblait le cockpit dans l'étude de design de la nouvelle CLA. On retrouvera les mêmes écrans dans le modèle de série. Image: mercedes

La CLA électrique sera présentée à la fin de l'année et elle pourra être achetée par des particuliers dès début 2025. Le prix de base devrait être d'environ 45 000 euros en Allemagne – soit environ 5000 euros de plus que jusqu'à présent. Les prix suisses ne sont pas encore connus.



Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci