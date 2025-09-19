bien ensoleillé
WhatsApp: attention à cette faille «à haut risque» sur Samsung

Une faille «à haut risque» menace WhatsApp sur Samsung

Des hackers exploitent une faille dans les smartphones Samsung pour attaquer les appareils via WhatsApp. Les utilisateurs doivent réagir rapidement.
19.09.2025, 09:4419.09.2025, 09:44
Un article de
t-online

Des pirates informatiques exploitent une grave faille de sécurité pour attaquer par des téléphones Samsung grâce à WhatsApp. Selon le site Bleeping Computer, les appareils équipés d'Android 13 et de versions plus récentes sont concernés.

Les utilisateurs doivent réagir au plus vite et installer une mise à jour du fabricant. Ils peuvent vérifier la disponibilité de la nouvelle version dans les paramètres de leur téléphone sous «Mise à jour logicielle», puis l'installer.

Samsung recommande de procéder ainsi systématiquement pour les mises à jour. Car, outre cette vulnérabilité-là, l'entreprise résout sans arrêt des problèmes de sécurité avec ses nouvelles versions logicielles.

Samsung a frappé très fort

D'autres messageries potentiellement concernées

Toujours d'après Bleeping Computer, la marque n'a pas précisé si les piratages visaient uniquement les utilisateurs de WhatsApp avec des appareils Samsung et des systèmes Android. Par ailleurs, d'autres messageries instantanées - Signal ou Telegram - pourraient aussi s'avérer vulnérables.

Depuis, une autre faille a été découverte dans WhatsApp. Elle permet à des pirates informatiques d'introduire des logiciels malveillants sur des téléphones à l'aide d'une photo manipulée. C'est ce qu'explique notamment le site Schmidtis Blog.

Une faille de sécurité sur WhatsApp menace les utilisateurs Apple

Meta aurait confirmé l'existence de cette faille, la classant «à haut risque» auprès de l'Union européenne. Sont touchés «les appareils iOS, la version professionnelle pour iOS ainsi que l'application sur macOS». Meta aurait publié une mise à jour pour WhatsApp pour tenter de corriger cette faiblesse. Les usagers sont invités à vérifier dans l'App Store d'Apple si une nouvelle version de l'application apparaît. (t-online)

Traduit et adapté par Valentine Zenker

