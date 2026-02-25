en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
WhatsApp

On pourra programmer l'envoi de ses messages sur Whatsapp

WhatsApp prépare une nouvelle fonction utile

WhatsApp développe une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de programmer l’envoi de leurs messages. Une option qui pourrait s’avérer utile dans de nombreuses situations.
25.02.2026, 09:1025.02.2026, 09:10
Un article de
t-online

Les développeurs de la messagerie WhatsApp travaillent sur un outil permettant de planifier l’envoi de messages. C’est ce que révèle la version bêta 26.7.10.72 pour iOS, testée par le portail spécialisé WABetaInfo.

Il est prévu que les utilisateurs puissent rédiger un message, puis sélectionner une date et une heure précises pour son envoi. Le message restera alors enregistré et sera envoyé automatiquement au moment fixé. Aucune action supplémentaire ne sera nécessaire.

WhatsApp va changer: ce qu'il faut savoir du futur abonnement payant

Ces messages programmés pourraient par exemple servir à envoyer des vœux d’anniversaire, des rappels ou d’autres communications importantes. D’après les informations disponibles à ce stade, la fonctionnalité devrait être accessible aussi bien dans les conversations individuelles que dans les discussions de groupe.

Un espace dédié aux contenus Whatsapp programmés

Les messages déjà planifiés devraient apparaître dans une section spécifique au sein des informations du chat. Les utilisateurs pourront y voir combien de messages sont programmés et les gérer.

Comme le rapporte encore WABetaInfo, les messages programmés pourront être supprimés à tout moment avant leur envoi. Dans ce cas, le destinataire ne recevra aucune notification, puisque le message n’aura pas été transmis.

WhatsApp prend une décision inédite pour les discussions de groupes

Il y a déjà deux ans, le patron de WhatsApp, Will Cathcart, avait déclaré dans une interview que son entreprise savait qu’il existait un fort intérêt pour l’envoi différé de messages. Il avait alors indiqué que WhatsApp envisageait d’introduire une telle fonctionnalité.

On ignore encore à quelle date WhatsApp activera cette nouveauté pour l’ensemble des utilisateurs. Dans un premier temps, les messages différés devraient vraisemblablement être proposés aux bêta-testeurs. (sha / trad. hun)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Punch le petit macaque trouve enfin sa place parmi les singes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Reporters sans frontières critique Jean-Luc Mélenchon
L'ONG Reporters sans frontières a estimé mardi que le chef de la gauche radicale en France Jean-Luc Mélenchon porte «atteinte au droit à l'information des citoyens» en voulant choisir les journalistes qui suivent ses conférences de presse.
Le leader de La France insoumise (LFI) a critiqué avec virulence lundi le traitement médiatique réservé à la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque et les mises en cause de son mouvement qui ont suivi, lors d'une conférence de presse «réservée aux médias numériques alternatifs». «Nous invitons qui nous voulons», a-t-il assumé.
L’article