WhatsApp développe une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de programmer l’envoi de leurs messages. Une option qui pourrait s’avérer utile dans de nombreuses situations.

Les développeurs de la messagerie WhatsApp travaillent sur un outil permettant de planifier l’envoi de messages. C’est ce que révèle la version bêta 26.7.10.72 pour iOS, testée par le portail spécialisé WABetaInfo.

Il est prévu que les utilisateurs puissent rédiger un message, puis sélectionner une date et une heure précises pour son envoi. Le message restera alors enregistré et sera envoyé automatiquement au moment fixé. Aucune action supplémentaire ne sera nécessaire.

Ces messages programmés pourraient par exemple servir à envoyer des vœux d’anniversaire, des rappels ou d’autres communications importantes. D’après les informations disponibles à ce stade, la fonctionnalité devrait être accessible aussi bien dans les conversations individuelles que dans les discussions de groupe.

Un espace dédié aux contenus Whatsapp programmés

Les messages déjà planifiés devraient apparaître dans une section spécifique au sein des informations du chat. Les utilisateurs pourront y voir combien de messages sont programmés et les gérer.

Comme le rapporte encore WABetaInfo, les messages programmés pourront être supprimés à tout moment avant leur envoi. Dans ce cas, le destinataire ne recevra aucune notification, puisque le message n’aura pas été transmis.

Il y a déjà deux ans, le patron de WhatsApp, Will Cathcart, avait déclaré dans une interview que son entreprise savait qu’il existait un fort intérêt pour l’envoi différé de messages. Il avait alors indiqué que WhatsApp envisageait d’introduire une telle fonctionnalité.

On ignore encore à quelle date WhatsApp activera cette nouveauté pour l’ensemble des utilisateurs. Dans un premier temps, les messages différés devraient vraisemblablement être proposés aux bêta-testeurs. (sha / trad. hun)