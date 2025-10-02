assez ensoleillé
DE | FR
burger
Société
Youtube

La nouvelle vidéo de MrBeast choque la toile

Vidéo: watson

Il a joué avec le feu

Le youtubeur star MrBeast a récemment publié une vidéo où un candidat, ligoté dans une maison en flammes, devait s’en échapper pour remporter une grosse somme d’argent. Un concept qui a vite… enflammé la toile.
02.10.2025, 11:5602.10.2025, 11:56
Jérémie Crausaz

Le youtubeur le plus suivi au monde, MrBeast, s’est retrouvé une nouvelle fois au cœur d’une polémique après la sortie de sa dernière vidéo intitulée «Tu risquerais de mourir pour 500 000$?».

Il est devenu le youtubeur le plus suivi au monde: voici son secret

Le concept: affronter le feu à travers 7 épreuves spectaculaires, entre Ninja Warrior, fête foraine et show pyrotechnique de parc d’attractions. Plus le candidat passe d'épreuves, plus il gagne d’argent. Une recette simple, mais diablement efficace pour le divertissement.

Cependant, une séquence en particulier a fait bondir les internautes: un défi où le participant, présenté comme cascadeur professionnel, est attaché sur une chaise dans une maison en flammes.

Sa mission: se libérer, s’échapper et ramasser un maximum de billets avant que le feu ne détruise tout. Candidat y compris.

Spoiler: il ne meurt pas brûlé vif, mais ses chaussures prennent feu lorsqu’il retourne dans la maison pour grappiller encore quelques sacs de billets. Il faut alors l’intervention d’un extincteur pour le sauver.

Les internautes ont largement critiqué MrBeast, l'accusant de transformer des risques réels en contenu purement divertissant. Beaucoup comparent même son jeu à Squid Game, Saw ou encore Hunger Games.

Squeezie a explosé tous les compteurs

Face aux critiques, MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a tenu à calmer la polémique:

«Nous prenons la sécurité très au sérieux. Chaque défi a été testé par plusieurs cascadeurs, avec une équipe de pompiers, secouristes, plongeurs, et une ambulance sur place. Une équipe pyrotechnique contrôlait aussi les flammes en permanence»
MrBeast

Le créateur de contenu assure donc que tout était encadré de manière professionnelle… même si la séquence a clairement donné des sueurs froides aux spectateurs et lancé un débat échaudé: jusqu’où ce genre d’émissions sur YouTube sont prêtes à aller pour continuer à captiver l'attention et générer des vues? La réponse, peut-être, dans la prochaine vidéo de MrBeast.

Les méthodes extrêmes de MrBeast pour capter votre attention👇

Vidéo: watson
Encore plus de vidéos? Par ici
Elles adorent le printemps🌼
Elles adorent le printemps🌼
Panique sur l'autoroute
Panique sur l'autoroute
Cette éruption pourrait causer de gros dégâts
Cette éruption pourrait causer de gros dégâts
Dans ce refuge pour animaux, on prend son rôle très au sérieux
Dans ce refuge pour animaux, on prend son rôle très au sérieux
Thèmes
Les photos des tenues du Met Gala 2025
1 / 24
Les photos des tenues du Met Gala 2025

Teyana Taylor

source: getty images north america / neilson barnard/mg25
partager sur Facebookpartager sur X
Les 10 flops de l'Eurovision
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Une nouvelle «limite planétaire» a été franchie et c'est inquiétant
L'océan est en train de s'acidifier, alertent des scientifiques, franchissant un seuil critique. Avec ceci, sept des neuf «limites planétaires» ont désormais été dépassées.
Le niveau d'acidification des océans a dépassé la limite compatible avec des écosystèmes stables et durables, a annoncé mercredi un institut de recherche, concluant que sept des neuf «limites planétaires» étaient maintenant franchies.
L’article