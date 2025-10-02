Vidéo: watson

Il a joué avec le feu

Le youtubeur star MrBeast a récemment publié une vidéo où un candidat, ligoté dans une maison en flammes, devait s’en échapper pour remporter une grosse somme d’argent. Un concept qui a vite… enflammé la toile.

Le youtubeur le plus suivi au monde, MrBeast, s’est retrouvé une nouvelle fois au cœur d’une polémique après la sortie de sa dernière vidéo intitulée «Tu risquerais de mourir pour 500 000$?».

Le concept: affronter le feu à travers 7 épreuves spectaculaires, entre Ninja Warrior, fête foraine et show pyrotechnique de parc d’attractions. Plus le candidat passe d'épreuves, plus il gagne d’argent. Une recette simple, mais diablement efficace pour le divertissement.

Cependant, une séquence en particulier a fait bondir les internautes: un défi où le participant, présenté comme cascadeur professionnel, est attaché sur une chaise dans une maison en flammes.

Sa mission: se libérer, s’échapper et ramasser un maximum de billets avant que le feu ne détruise tout. Candidat y compris.

Spoiler: il ne meurt pas brûlé vif, mais ses chaussures prennent feu lorsqu’il retourne dans la maison pour grappiller encore quelques sacs de billets. Il faut alors l’intervention d’un extincteur pour le sauver.

Les internautes ont largement critiqué MrBeast, l'accusant de transformer des risques réels en contenu purement divertissant. Beaucoup comparent même son jeu à Squid Game, Saw ou encore Hunger Games.

Face aux critiques, MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a tenu à calmer la polémique:



«Nous prenons la sécurité très au sérieux. Chaque défi a été testé par plusieurs cascadeurs, avec une équipe de pompiers, secouristes, plongeurs, et une ambulance sur place. Une équipe pyrotechnique contrôlait aussi les flammes en permanence» MrBeast

Le créateur de contenu assure donc que tout était encadré de manière professionnelle… même si la séquence a clairement donné des sueurs froides aux spectateurs et lancé un débat échaudé: jusqu’où ce genre d’émissions sur YouTube sont prêtes à aller pour continuer à captiver l'attention et générer des vues? La réponse, peut-être, dans la prochaine vidéo de MrBeast.

