Squeezie a sorti des moyens titanesques pour Stop the train, pour un résultat proche d'un jeu télévisé. Image: Squeezie

Squeezie a explosé tous les compteurs

Le youtubeur le plus influent de France a dépensé sans compter, avec un budget de 700 000 euros, pour sa dernière vidéo. Un projet qui illustre parfaitement l’évolution de la plateforme.

Plus de «Divertissement»

Qui réussira à stopper le train? Squeezie a sorti sa dernière vidéo, et celle-ci n'a rien de banal, avec dix candidats parmi les influenceurs français les plus en vogue et un budget record de 700 000 euros.

C’est sous la forme d’un concours quelque part entre Squid Game et Fort Boyard que le Youtubeur le plus influent de France (19,7 millions d’abonnés) a imaginé Stop the train, le plus grand jeu de l’histoire de sa chaîne.

Avec un budget équivalent à celui de certaines émissions de télévision comme Koh-Lanta, la production atteint un niveau inédit pour la plateforme francophone. Le record international appartient au Youtubeur milliardaire MrBeast, qui avait investi 3,5 millions de budget pour une vidéo.

Ce nouveau concept plonge dix candidats à bord d’un train en mouvement, qui doivent surmonter une épreuve dans chaque wagon avant de passer au suivant, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul gagnant à la fin.

Pour réaliser cet exploit, il a fallu mobiliser une centaine de personnes et construire des décors sur mesure à l’intérieur de wagons conçus pour se détacher après chaque épreuve. À cela s’ajoute une mise en scène spectaculaire, avec drones et animations 3D à gogo. L’ensemble a été tourné en Roumanie, sur des rails privatisés.

L'émission dans son entier: Si vous avez 1h30 devant vous… Vidéo: YouTube/SQUEEZIE

Du contenu qui se rapproche de la télévision

Pourquoi une telle course aux grands formats onéreux? Pendant des années, le contenu des Youtubeurs s'est concentré sur des storytimes face caméra, du streaming de jeux vidéo ou des mises en situation. Mais comme l'explique l'AFP, avec la course au « toujours plus », ces contenus ont évolué vers des défis, des concours et autres expérimentations, souvent en collaboration avec d’autres créateurs invités pour l’occasion. Ces formats cross-média atteignent désormais régulièrement des millions de vues.

Lucas Hauchard, alias Squeezie, s'est fait le spécialiste de ces divertissements haut de gamme où se pressent stars et influenceurs, comme la série des Qui est l'imposteur?.

Squeezie, Michou, Amixem… Ces créateurs sont désormais bien loin des premières pastilles filmées dans leur chambre. Ils sont désormais à la tête de boites de production, incluant de nombreux salariés et dont les contenus concurrencent désormais les émissions télé.



Dans cette épreuve, les candidats doivent trouver une clé dans des blocs de glace. Vous avez dit Fort Boyard? Image: Squeezie

Pour produire ce type de contenus, il est impossible de se passer des marques, qui financent une grande partie de ces projets. Les partenariats peuvent ainsi dépasser la centaine de milliers d’euros. Car si YouTube rémunère les créateurs en fonction du nombre de vues, le montant dépend aussi de la durée des vidéos, du nombre de publicités et du public ciblé.

Ainsi, ces blockbusters du web réunissent souvent plusieurs stars d’internet, à la fois pour maximiser l’exposition et pour séduire les sponsors. Parmi les candidats de Stop the train, on retrouve notamment le Youtubeur Inxotag, connu pour son «documentaire» Kaizen, où il gravit le sommet de l’Everest. Un succès qui dépasse YouTube, puisqu’il s'est décliné également au cinéma et à la télévision, notamment sur TF1 et même la RTS, des canaux qui permettent eux aussi de rentabiliser des contenus aux budgets gargantuesques.



Avec l'AFP