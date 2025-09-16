en partie ensoleillé18°
Le Championnat du monde de tramway s'est déroulé à Vienne

Ce championnat du monde est renversant

Le Mondial des conducteurs de tramway s’est déroulé ce week-end à Vienne. Vingt-cinq équipes venues des six continents se sont affrontées dans diverses disciplines.
16.09.2025, 15:0016.09.2025, 15:00
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Vienne remporte le premier Championnat du monde de tramway. Une victoire sans doute aidée par le fait que «l'équipe» jouait à domicile, puisque ce tout premier concours international prenait place dans la capitale autrichienne. Cette première édition a vu 25 sélections provenant de villes du monde entier se défier devant 50 000 spectateurs enthousiastes.

Le concours se découpe en huit épreuves permettant de juger les capacités à freiner ou accélérer tout en douceur de chaque délégation. Parmi les épreuves les plus appréciées, on trouve le bowling en tramway, et le curling, où une remorque doit s’arrêter à un endroit précis.

Pendant ce temps, à Zurich…

«Je vais te tuer, salope»: elle se fait agresser dans un tram suisse

Autrefois limité à un concours européen entre différents services ferroviaires organisé chaque année depuis 2012, l’événement s’est ouvert pour la première fois à l’échelle mondiale. Les Viennois ont remporté le trophée, deux ans après avoir été sacrés champions d’Europe. Cette édition mondiale coïncide également avec les 160 ans de la régie des transports en commun de la ville autrichienne. Si le tournoi européen prend place chaque année, le Championnat du monde de tramway prend la forme d'une triennale avec un pays hôte tournant.

Vienne s’est imposée devant les Polonais de Poznan et les Norvégiens d’Oslo. Quant aux Marocains de Casablanca, ils étaient les premiers compétiteurs issus d’un autre continent à intégrer le classement, à la 15e place. Il faut dire que les Autrichiens bénéficiaient d'un léger avantage à domicile: ils conduisent les véhicules des Wiener Linien (les services de transports viennois) tous les jours, tandis que les délégations n'avaient qu'une journée pour s'entraîner avec eux.

La Suisse n'y a pas participé

Quant à la Suisse, si les Zurichois avaient participé l’an passé, ils n’ont pas été sélectionnés cette année, les places étant tirées au sort. L’équipe des Verkehrsbetriebe Zürich avait terminé 18ᵉ lors du Championnat d’Europe de tram 2024 à Francfort. La Hongrie, victorieuse de cette édition européenne, est arrivée cette année au Championnat du monde en tant que championne d’Europe en titre. Budapest détient également le record de victoires européennes avec trois tournois, devant Paris, qui en compte deux. Lors de cette première édition mondiale, la Hongrie a manqué de peu le podium, terminant à la quatrième place.

Traduit et adapté par Sainath Bovay

