Nati: Embolo entre dans le top 10 des buteurs

Switzerland&#039;s Breel Embolo celebrates after scoring to 1:0, during the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Switzerland and Sweden, at the Stade de Geneve stadium, in Genev ...
Breel Embolo avait le sourire samedi.Image: keystone

Embolo dépasse une légende et intègre un cercle fermé

En marquant le premier but de la Nati, samedi soir contre la Suède, l'attaquant du Stade Rennais a inscrit sa 22e réussite en sélection. Un total qui marque les esprits.
16.11.2025, 11:5016.11.2025, 11:50
Ralf Meile
Ralf Meile

Au Stade de Genève, la douzième minute vient à peine de s’écouler lorsque Dan Ndoye s’arrache sur l’aile droite et adresse un centre tendu devant le but. Breel Embolo surgit plus vite que les trois défenseurs suédois à proximité et donne l’avantage à la Suisse d’une frappe précise: 1–0.

Le but en vidéo:

Vidéo: SRF

Ce but permet à Breel Embolo d’intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe nationale suisse. Jusqu’ici, l’attaquant de 28 ans du Stade Rennais partageait sa place avec l’une des plus grandes légendes de la Nati: Stéphane Chapuisat.

Ronaldo est devenu un fardeau

«Chappi» a inscrit 21 buts en 103 matchs avec la Suisse. L’ancienne star de l’attaque du Borussia Dortmund avait notamment marqué lors du succès 4–1 contre la Roumanie au Mondial 1994, l’un des exploits majeurs de sa génération. Au Pontiac Silverdome de Detroit, son but du 2–1 avait mis la Nati sur la voie du triomphe, avant un doublé d’Adrian Knup. Embolo, lui, espère trouver à son tour le chemin des filets lors de la Coupe du monde 2026, organisée une nouvelle fois aux États-Unis – ainsi qu’au Canada et au Mexique.

Les meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe nationale suisse:

1. Alex Frei
42 buts en 84 matchs

Swiss forward Alexander Frei reacts after scoring during the World Cup South Africa 2010 Group 2 qualifying soccer match between Switzerland and Moldova at the Stade de Geneve stadium in Geneva, Switz ...
Frei est le roi des buteurs de la Nati.Image: KEYSTONE

2. Kubilay Türkyilmaz
34 buts en 62 matchs
et
Max «Xam» Abegglen
34 buts en 68 matchs

4. Xherdan Shaqiri
32 buts en 125 matchs

5. André «Trello» Abegglen
29 buts en 52 matchs
et
Jacky Fatton
29 buts en 53 matchs

Der Schweizer Fussball-Nationalspieler und Stuermer Jacky Fatton (1925-2011), aufgenommen um 1950. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Fatton dans les années 1950.Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

7. Adrian Knup
25 buts en 48 matchs
et
Haris Seferovic
25 buts en 93 matchs

9. Josef «Seppe» Hügi
22 buts en 34 matchs
et
Charles «Kiki» Antenen
22 buts en 34 matchs
et
Breel Embolo
22 buts en 82 matchs

Embolo n’a pas réussi à inscrire un deuxième but contre la Suède. La Suisse s’est tout de même imposée 4–1, notamment parce que l'attaquant a obtenu le penalty transformé par Granit Xhaka pour le 2–1. Dan Ndoye et Johan Manzambi ont marqué les deux autres buts de la sélection de Murat Yakin.

L’article