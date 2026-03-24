Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe

Après s’être distingué au Basketball Without Borders Camp et au Young Star Game, le Genevois Klark Riethauser a encore une fois brillé ce week-end, cette fois en NextGen EuroLeague. Son chemin vers la NBA semble tout tracé.



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Nous vous l’avions présenté cet été: à l’époque, Klark Riethauser, pressenti comme le prochain basketteur suisse à rejoindre la NBA, venait d’être intégré au groupe professionnel de l’Elan Chalon pour la pré-saison. C’est par ce même club que ses compatriotes Thabo Sefolosha, Clint Capela et Kyshawn George sont passés avant de partir pour les Etats-Unis.

Depuis, tout s’est accéléré pour Riethauser, 17 ans. Quelques secondes de jeu en Jeep Elite, la première division du basket français, notamment contre la puissante équipe de Paris ou le rival Dijon, ses premiers points en Coupe de France, et surtout des performances remarquables en espoirs, une ligue à laquelle il se consacre désormais pleinement, après avoir définitivement quitté les parquets du championnat de France U18 élite.

Chez les espoirs, ses statistiques font tourner les têtes: 17,6 points en moyenne par match et près de sept rebonds. Le jeune ailier, également capable de mener grâce à ses qualités techniques, a même déjà dépassé les 30 points en une soirée et signé plusieurs double-double.

Résultat: Klark Riethauser a été convoqué au Young Star Game, réunissant au début du mois les meilleurs talents du basket français. Intégré à la Team Pietrus, il a largement participé au succès de son équipe, grâce à son 17 à l'évaluation et à sa série juste avant le money-time. Réputé pour son shoot longue distance, il s'est également hissé en finale du concours à trois points.

Appelé par l'EuroLeague

Mais une autre convocation témoigne encore davantage du potentiel du Genevois: celle émise par les organisateurs de l’EuroLeague, la compétition de clubs la plus prestigieuse du Vieux Continent, pour le NextGen EuroLeague, dédié aux U18. Il est, en quelque sorte, ce que la Youth League est à la Ligue des champions.

Chalon-sur-Saône ne participe pas au NextGen EuroLeague. Cependant, chaque tournoi de qualification pour les finales intègre une sélection composée de jeunes joueurs prometteurs issus de tout horizon. C’est dans ce contexte que Klark Riethauser a été appelé à jouer et à prendre part ce week-end au rassemblement de Belgrade.

Klark Riethauser sous le maillot de la sélection NextGen. image: elan Chalon

Là-bas, l’ailier de plus de deux mètres a frappé fort face aux cadors européens que sont l’Efes Istanbul, l’Etoile rouge de Belgrade, le Maccabi Tel Aviv et le Partizan Belgrade: 16,3 points, 5,5 rebonds et 2 passes décisives en moyenne pour à peine plus de 20 minutes par match. Cet apport lui a valu une nomination dans le cinq majeur du tournoi.

De retour des Etats-Unis

Juste avant ces parenthèses enchantées au Young Star Game et en NextGen EuroLeague, Klark Riethauser, formé à Champel puis à Veyrier-Salève, avait déjà connu le mois dernier une autre magie: celle du Basketball Without Borders Camp, organisé à Los Angeles en marge du NBA All-Star Weekend.

Le jeune joueur de l’Elan Chalon devait déjà participer à la version Europe l’été dernier, mais une blessure l’en avait empêché. Cette fois, il a pu prendre part à des entraînements, des tests et des ateliers encadrés par des techniciens labellisés NBA et FIBA, et se mesurer aux meilleurs talents en devenir de la planète.

Klark Riethauser au Basketball Without Borders Camp. image: elan Chalon

Sur place, Klark Riethauser n’a pas manqué d’attirer les regards, au point qu’un article de The Athletic, la section sport du New York Times, lui a été consacré. Il y confiait avoir profité de son voyage aux Etats-Unis pour se présenter à plusieurs universités, notamment celles du Nebraska, du Texas et de Caroline du Sud.

Le Genevois ne sait pas encore s’il rejoindra le championnat universitaire américain la saison prochaine ou s’il lancera véritablement sa carrière chez les professionnels, à Chalon voire en NBL australienne, une ligue seniors qui dispose d’un programme pour mener les jeunes prodiges vers la NBA. Une chose est sûre: il ne poursuivra pas dans le championnat de France U21, qu’il survole déjà à 17 ans. Il en va de son développement et de son objectif, à savoir se présenter un jour à la draft de la NBA.