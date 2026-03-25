Un joueur de NBA victime d’une blessure terrifiante sur un dunk

Tout juste de retour à la compétition, l’arrière des Warriors Moses Moody a subi en début de semaine une terrible blessure au genou, alors qu’il se présentait seul au dunk. Ames sensibles, s’abstenir.

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Moses Moody a-t-il la scoumoune? On pourrait le penser. Absent dix matchs en raison d’une blessure au poignet, il effectuait, dans la nuit de lundi à mardi, un retour tonitruant à la compétition, inscrivant 23 points face aux Mavericks. Mais tout s’est arrêté en prolongation.

Après une interception, Moses Moody a filé seul pour claquer un dunk et sceller la victoire des Warriors. Sauf qu’au moment de la prise d’appui, son genou gauche a cédé, l’obligeant à interrompre son envol vers l’arceau.

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Si le match a d’abord continué, la stupeur s’est rapidement emparée des joueurs, des commentateurs, du staff de Golden State et du public de Dallas, qui ont vite compris la gravité de la situation. Il faut dire qu’au sol, Moses Moody se tordait de douleur. Seul impliqué dans l’action, il ne pouvait s’agir d’une simulation.

Les images de télévision ont ensuite révélé un genou en très mauvais état. Le diagnostic n’a pas encore été communiqué, mais l'arrière de Golden State pourrait souffrir d’une rupture complète du tendon rotulien, sa rotule semblant beaucoup plus haute que la normale.

Ces images peuvent heurter la sensibilité ⬇️ Vidéo: twitter

Les joueurs qui ont aperçu le genou de Moses Moody ont semblé choqués par ce qu’ils voyaient. «Tout le monde sur le terrain était horrifié», a confié en ce sens Steve Kerr, le coach des Warriors. «On ne sait pas encore ce que c’est, mais ça a vraiment l’air grave», a-t-il ajouté.

La blessure de Moses Moody est un nouveau coup dur pour Golden State, dont l’infirmerie bien remplie comprend notamment les stars Jimmy Butler et Stephen Curry, toutes deux blessées… au genou.

(roc)