Aucun usager CFF ne pourra louper cet hommage à Gottéron

Une fresque monumentale célébrant le sacre de Fribourg-Gottéron attire désormais tous les regards. Visible depuis les trains sur la ligne Fribourg-Berne, l’œuvre rend hommage à la victoire des Dragons sur un immeuble de deux étages.

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Un énorme «Champion» est peint, dont le «I» est la coupe de la National League. L'inscription est entourée des armoiries du canton de Fribourg, du logo de Fribourg-Gottéron, et de la date de création du club (1937), ainsi que l'année du titre: voici la fresque qui pourra être vue par tous les usagers des trains passant à proximité de l'arrêt «Poya», à Fribourg.

L'œuvre a été réalisée à une centaine de mètres de la BCF Arena, l'antre des Dragons, en face du cimetière Saint-Léonard. Elle a été réalisée par Serge Nidegger, alias Serge Lowrider. Elle a évidemment été réalisée à l'occasion de la victoire de Fribourg-Gottéron en championnat suisse de hockey sur glace et présentée sur Instagram par l'artiste fribourgeois.

Tout un symbole: la fresque se trouve à deux pas de la Sarine et de la frontière entre la Romandie et la Suisse alémanique. Elle pourra être vue par tous les usagers des CFF qui traversent le pays, étant située en plein milieu de la ligne IC1, entre Genève et Saint-Gall.

Dans un post publié sur Instagram, on peut voir l'artiste juché sur une échelle, en train de peindre en rouge le logo du club, sur la façade du large bâtiment de deux étages. Une autre vidéo montre un convoi à deux étages en train de passer devant: le bâtiment et le transport ferroviaire font la même taille.

(acu)