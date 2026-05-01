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Julien Sprunger, l'homme qui n'est jamais parti

Julien Sprunger a mis un point d&#039;exclamation à son immense carrière avec ce titre tant attendu.
Le maillot vintage de Slava Bykov sur le dos pour soulever la coupe, un clin d'oeil qui rappelle son attachement à Fribourg-Gottéron.Keystone

Pourquoi Julien Sprunger n'est jamais parti de Fribourg Gottéron

Il aurait pu partir. Zurich avait proposé de l'argent, Minnesota un rêve américain. Julien Sprunger n'est jamais parti, et ce n'est pas une histoire de contrat. C'est une histoire d'amour.
01.05.2026, 18:5801.05.2026, 18:58
Sven Papaux
Sven Papaux

Roger Rönnberg l'avait résumé d'une phrase : «Il fait toujours passer l'équipe en premier. Il est tout sauf égoïste.» Ce 30 avril, Julien Sprunger a soulevé le trophée de champion suisse au terme d'une finale en sept actes.

A 40 ans, le maillot de Slava Bykov sur le dos — celui de la légende fribourgeoise qu'il allait voir gamin, envoyé par ses parents pour occuper le week-end. La boucle était bouclée d'une manière que le scénario n'aurait pas osé écrire.

24 ans dans un seul club. Pour comprendre cette trajectoire, il faut appeler Michel Volet, ex-président de Fribourg-Gottéron.

«S'il n'est jamais parti, c'est 70% d'attachement au club et 30% des étoiles qui ne se sont pas alignées», dit-il. Dans ces 30%, il y a une blessure qui a tout changé.

Michel Volet, ici en 2018, voue une grande admiration à Julien Sprunger. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Michel Volet, ancien président de Fribourg-Gottéron.Image: KEYSTONE

Il faut remonter au 4 mai 2009, David Bakes l'a couché sur la glace d'un coup d'épaule. Quatrième et cinquième vertèbres. Ce jour-là, quelque chose s'est refermé. Drafté par Minnesota en 2004, Sprunger avait tout pour s'imposer en NHL.

«Sans cette blessure, il s'imposait en Amérique du Nord», tranche Volet. Ce n'est pas un rêve brisé pour autant — c'est une vie qui a pris une autre forme, et qui a donné 24 ans de capitanat à un canton entier.

Commentaire
Julien Sprunger n'avait pas besoin de ça

Zurich avait tenté, Genève aussi

Pour Julien Sprunger, un départ de son club de coeur n'a que rarement été sur la table. Zurich avait proposé de l'argent. Genève aussi, selon la Tribune de Genève. Ils n'avaient pas compris que Sprunger ne se négocie pas en chiffres. Il se négocie en années, en confiance, en valeurs. Ces mots qu'on croit creux jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un qui y croit vraiment.

Michel Volet explique:

«Ils ont tous pensé qu'il fallait lui proposer du pognon pour l'attirer. Sprunger, tu l'attires avec des valeurs. Quand on s'asseyait à la table des négociations, on parlait des années de contrat avant l'argent.»

Ce qui retient Sprunger à Fribourg, c'est aussi une amitié. Andrei Bykov, fils de Slava, est son meilleur ami. «Le petit gamin de Grolley qui a une étoile dans les yeux qui s'appelle Slava Bykov, son meilleur pote, c'est son fils. Intérieurement, cela a une grande valeur», décrit Michel Volet.

Il y a une anecdote qui dit tout, que l'ancien président nous glisse. Saison 2015-2016, Fribourg accueille Martin Réway, 18 ans, talent slovaco-tchèque fulgurant, repêché par le Canadien de Montréal en 116e position. Le gamin a du génie, et des difficultés à s'adapter.

Chaque matin, Sprunger sonnait à sa porte. Pas le coach, pas le directeur sportif. Lui, le capitaine. Il était accompagné par Andrei Bykov pour l'emmener à l'entraînement, se remémore l'ancien président.

«Ça explique qui est Julien Sprunger. Ça explique que les 23 autres joueurs ont envie de s'aligner sur lui»
Michel Volet

Volet, qui nous confie manger régulièrement avec lui, est impressionné par la carrière de Sprunger. «Chaque fois, il me pose des questions sur l'équipe. Pas sur lui, mais sur la gestion d'un groupe. Il questionne beaucoup. C'est une machine de guerre.»

Une passion et une dévotion sans faille qui va peut-être faire défaut au club fribourgeois. Il y a des joueurs qui quittent un club. Et il y a des joueurs dont le club ne guérit pas vraiment quand ils partent. Sprunger est de ceux-là. Fribourg va continuer, gagner peut-être encore, aligner d'autres capitaines. Mais il manquera toujours quelqu'un pour sonner à la porte le matin.

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