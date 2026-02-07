dégagé
DE | FR
burger
Sport
Commentaire

JO 2026: Franjo von Allmen est le champion olympique parfait

Gold medalist Switzerland&#039;s Franjo von Allmen on the podium during the medal ceremony after the men&#039;s alpine skiing downhill race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre i ...
Franjo von Allmen a réalisé une descente presque parfaite sur l'une des pistes les plus difficiles du monde, samedi à Bormio.Image: keystone
Commentaire

Franjo von Allmen est le champion olympique parfait

Toujours à fond, authentique et profondément ancré dans la réalité: Franjo von Allmen est un descendeur né et un champion rêvé.
07.02.2026, 19:1607.02.2026, 19:16
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Lorsqu'il s'est dirigé vers la salle des interviews après la cérémonie de remise des médailles, Franjo von Allmen n'avait plus sa breloque autour du cou. «Je me connais: si je la garde, je risque de la perdre», a expliqué le tout nouveau champion olympique de descente à la SRF, ajoutant qu'il l'avait mise en lieu sûr.

Que le Bernois de 24 ans soit aussi soucieux de la sécurité est quelque chose qu’on ne lui connaît absolument pas sur la piste. En compétition, il pousse toujours ses limites – et parfois même au-delà. La descente de Lauberhorn, il y a quelques semaines, où il a fait tomber une caméra dans le Kernen-S avant de chuter dans la zone d’arrivée, reste gravée dans la mémoire de tous les fans de ski.

Sur la Stelvio à Bormio, l'une des pistes les plus difficiles au monde, il a emprunté une ligne plus agressive qu'aucun autre concurrent. Son style très engagé fait de lui non seulement l'un des skieurs les plus populaires du moment, mais aussi le champion olympique idéal dans la discipline reine.

epa12711945 Franjo von Allmen of Switzerland competes in the Men&#039;s Downhill of the Alpine Skiing competition, at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Stelvio ski centre in Bormio, Italy, ...
Le Bernois de 24 ans est devenu une star de son sport.Keystone

Mais c'est aussi sa personnalité décontractée et terre-à-terre, ainsi que sa bonne humeur constante, qui contribuent à sa popularité. Le charpentier formé dans l'Emmental bernois sait toujours offrir des interviews divertissantes. On se surprend souvent à penser: «Quel personnage génial!»

Même au sommet de son plus grand succès, von Allmen reste authentique et détendu. En regardant sa propre descente, il n’hésite pas à se moquer de lui-même: «Si tout le monde me dit que je suis un peu lourd, il faut bien que je compense d’une manière ou d’une autre.» Il a précisé qu’il n’était pas vraiment gros, mais qu'il pesait sûrement quelques kilos de plus que les autres.

Franjo Von Allmen of Switzerland poses for a portrait after a press conference of the Swiss Ski alpine skiing speed team prior to the 2026 Olympic Winter Games in Bormio, Italy, on Thursday, February ...
«FVA» lors d'un shooting avant les Jeux.Image: KEYSTONE

Avec sa stature, von Allmen est un descendeur né. Bien qu'il mesure 1,83 m, soit environ dix centimètres de plus que Beat Feuz, il rappelle un peu le skieur de Schangnau. Feuz lui-même voyait en von Allmen, qui reste modeste et n'aspire pas toujours à être sous les projecteurs, un successeur idéal pour devenir champion olympique en descente. Et il l'est devenu pour l'éternité ce samedi.

Bien que von Allmen soit également performant en Super-G, sa discipline de prédilection reste la descente. Il n'est pas un skieur polyvalent comme Marco Odermatt, et bien que la médaille d'or aurait aussi été amplement méritée pour «Odi», von Allmen semble mieux s'illustrer dans cette discipline. Le téméraire et toujours sympathique skieur incarne parfaitement l'image du champion olympique en descente.

Plus d'articles sur le sport
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
de Romuald Cachod
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
de Romuald Cachod
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
de Marine Brunner
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Les iguanes tombent des arbres en Floride
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les moments à ne pas rater aux JO
Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina débutent ce vendredi, jusqu'au 22 février. On a sélectionné les moments importants à suivre derrière votre TV.
Avec Marco Odermatt (28 ans) et le champion du monde Franjo von Allmen (24 ans), la Suisse aligne les deux meilleurs descendeurs actuels. Alexis Monney fait également figure de prétendant aux médailles. Le Fribourgeois de 26 ans a remporté sa première course de Coupe du monde fin 2024 à Bormio. Tous trois sont aussi considérés comme des candidats à l’or en Super-G.
L’article