Franjo von Allmen a réalisé une descente presque parfaite sur l'une des pistes les plus difficiles du monde, samedi à Bormio. Image: keystone

Franjo von Allmen est le champion olympique parfait

Toujours à fond, authentique et profondément ancré dans la réalité: Franjo von Allmen est un descendeur né et un champion rêvé.

Lorsqu'il s'est dirigé vers la salle des interviews après la cérémonie de remise des médailles, Franjo von Allmen n'avait plus sa breloque autour du cou. «Je me connais: si je la garde, je risque de la perdre», a expliqué le tout nouveau champion olympique de descente à la SRF, ajoutant qu'il l'avait mise en lieu sûr.

Que le Bernois de 24 ans soit aussi soucieux de la sécurité est quelque chose qu’on ne lui connaît absolument pas sur la piste. En compétition, il pousse toujours ses limites – et parfois même au-delà. La descente de Lauberhorn, il y a quelques semaines, où il a fait tomber une caméra dans le Kernen-S avant de chuter dans la zone d’arrivée, reste gravée dans la mémoire de tous les fans de ski.

Sur la Stelvio à Bormio, l'une des pistes les plus difficiles au monde, il a emprunté une ligne plus agressive qu'aucun autre concurrent. Son style très engagé fait de lui non seulement l'un des skieurs les plus populaires du moment, mais aussi le champion olympique idéal dans la discipline reine.

Le Bernois de 24 ans est devenu une star de son sport. Keystone

Mais c'est aussi sa personnalité décontractée et terre-à-terre, ainsi que sa bonne humeur constante, qui contribuent à sa popularité. Le charpentier formé dans l'Emmental bernois sait toujours offrir des interviews divertissantes. On se surprend souvent à penser: «Quel personnage génial!»

Même au sommet de son plus grand succès, von Allmen reste authentique et détendu. En regardant sa propre descente, il n’hésite pas à se moquer de lui-même: «Si tout le monde me dit que je suis un peu lourd, il faut bien que je compense d’une manière ou d’une autre.» Il a précisé qu’il n’était pas vraiment gros, mais qu'il pesait sûrement quelques kilos de plus que les autres.

«FVA» lors d'un shooting avant les Jeux. Image: KEYSTONE

Avec sa stature, von Allmen est un descendeur né. Bien qu'il mesure 1,83 m, soit environ dix centimètres de plus que Beat Feuz, il rappelle un peu le skieur de Schangnau. Feuz lui-même voyait en von Allmen, qui reste modeste et n'aspire pas toujours à être sous les projecteurs, un successeur idéal pour devenir champion olympique en descente. Et il l'est devenu pour l'éternité ce samedi.

Bien que von Allmen soit également performant en Super-G, sa discipline de prédilection reste la descente. Il n'est pas un skieur polyvalent comme Marco Odermatt, et bien que la médaille d'or aurait aussi été amplement méritée pour «Odi», von Allmen semble mieux s'illustrer dans cette discipline. Le téméraire et toujours sympathique skieur incarne parfaitement l'image du champion olympique en descente.