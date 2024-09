Muriel Furrer pratique aussi le VTT. Keystone

Une jeune cycliste suisse dans un état grave après une lourde chute

Engagée aux Mondiaux de Zurich, Muriel Furrer est tombée très violemment ce jeudi lors de la course en ligne de la catégorie Femmes Juniors.

Muriel Furrer a été transportée à l'hôpital par un hélicoptère de secours. Elle a subi un grave traumatisme crânien et se trouve dans un état très critique. Très préoccupés par la situation, l'Union Cycliste Internationale (UCI), Swiss Cycling et le Comité d'organisation local de Zurich 2024 suivent de près l’évolution de cette dernière et communiqueront dès que possible.

De nombreux messages ont fleuri sur les réseaux sociaux en soutien à l'athlète, alors qu'une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur le drame.

Les raisons de la chute de Muriel Furrer restent à déterminer, selon un communiqué transmis aux médias.

«A l'heure actuelle, il n'existe aucun fait avéré concernant le déroulement de l'accident, a fait savoir l'Union Cycliste Internationale. Les investigations des autorités compétentes sont en cours. Pour cette raison, aucune information supplémentaire ne peut être donnée jusqu'à nouvel avis», précise encore le communiqué.

Il n'existerait pas d'images de l'accident, «mais selon les premières reconstitutions, Furrer a perdu le contrôle de son vélo dans une descente et a heurté un arbre», relate la RSI. La chaussée était apparemment détrempée.

Un espoir du cyclisme suisse Muriel Furrer a été doublement médaillée d'argent (contre-la-montre et course sur route) lors des championnats de Suisse de cyclisme sur route cette année. Elle a également remporté l'argent aux championnats nationaux de cyclocross et le bronze en cross-country, les deux fois dans les catégories juniors.

La course en ligne de la catégorie Femmes Juniors n'a pas été interrompue, et ce n'est que bien après la compétition que la nouvelle du drame a été communiquée.

Le cyclisme suisse prie pour sa jeune athlète, une année après le décès tragique de Gino Mäder au Tour de Suisse en juin 2023. Le Saint-Gallois avait lui aussi été victime d’une lourde chute dans une descente.

(jcz)