Chaos sur la Vuelta au passage de l'équipe Israël

Le contre-la-montre par équipes du Tour d’Espagne a été perturbé par des manifestants pro-palestiniens, ayant ralenti la progression de la formation Israel-Premier Tech.

Des manifestants pro-palestiniens ont tenté mercredi de bloquer les coureurs de l'équipe Israel-Premier Tech, en plein contre-la-montre par équipes sur la cinquième étape du Tour d'Espagne, à Figueras, en Catalogne.

Plusieurs individus portant banderoles et drapeaux palestiniens ont fait irruption en début de parcours pour barrer la route des cyclistes de l'équipe israélienne, créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Sur une vidéo de la scène circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir trois personnes tenir une banderole avec l'inscription «La neutralité est une complicité, Boycott Israel» en Catalan, avant d'être écartés de la chaussée par des membres de l'organisation à moto.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Les cyclistes de la formation Israel-Premier Tech ont été contraints de ralentir pour éviter l'accident, mais aucune chute n'a été signalée. Un petit miracle, quand on connaît la vitesse à laquelle roulent les coureurs en contre-la-montre, et sachant que certains ont parfois tendance à baisser la tête, soit pour adopter leur position préférée, soit pour consulter les données de leur compteur.

Plusieurs membres de l’équipe ont néanmoins posé pied à terre, ce qui a complètement brisé le rythme de course et l'organisation du collectif, des éléments pourtant essentiels dans un contre-la-montre par équipes. Classée 14e à 39 secondes de l’équipe victorieuse, UAE Team Emirates, Israel-Premier Tech a sans aucun doute perdu de précieuses secondes dans cet incident.

D'autres incidents similaires ciblant cette équipe avaient eu lieu en juillet dernier lors du Tour de France, où un militant pro-palestinien avait par exemple perturbé l'arrivée de l'étape à Toulouse.

L'attaque du 7 Octobre a entraîné la mort de 1 219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 62 819 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, ne précise pas le nombre de combattants tués.

(afp/roc)