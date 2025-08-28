forte pluie18°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Chaos sur la Vuelta au passage de l'équipe Israel-Premier Tech

Chaos sur la Vuelta au passage de l'équipe Israël

Le contre-la-montre par équipes du Tour d’Espagne a été perturbé par des manifestants pro-palestiniens, ayant ralenti la progression de la formation Israel-Premier Tech.
28.08.2025, 09:3428.08.2025, 09:34
Plus de «Sport»

Des manifestants pro-palestiniens ont tenté mercredi de bloquer les coureurs de l'équipe Israel-Premier Tech, en plein contre-la-montre par équipes sur la cinquième étape du Tour d'Espagne, à Figueras, en Catalogne.

Plusieurs individus portant banderoles et drapeaux palestiniens ont fait irruption en début de parcours pour barrer la route des cyclistes de l'équipe israélienne, créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Sur une vidéo de la scène circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir trois personnes tenir une banderole avec l'inscription «La neutralité est une complicité, Boycott Israel» en Catalan, avant d'être écartés de la chaussée par des membres de l'organisation à moto.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Les cyclistes de la formation Israel-Premier Tech ont été contraints de ralentir pour éviter l'accident, mais aucune chute n'a été signalée. Un petit miracle, quand on connaît la vitesse à laquelle roulent les coureurs en contre-la-montre, et sachant que certains ont parfois tendance à baisser la tête, soit pour adopter leur position préférée, soit pour consulter les données de leur compteur.

Plusieurs membres de l’équipe ont néanmoins posé pied à terre, ce qui a complètement brisé le rythme de course et l'organisation du collectif, des éléments pourtant essentiels dans un contre-la-montre par équipes. Classée 14e à 39 secondes de l’équipe victorieuse, UAE Team Emirates, Israel-Premier Tech a sans aucun doute perdu de précieuses secondes dans cet incident.

D'autres incidents similaires ciblant cette équipe avaient eu lieu en juillet dernier lors du Tour de France, où un militant pro-palestinien avait par exemple perturbé l'arrivée de l'étape à Toulouse.

L'attaque du 7 Octobre a entraîné la mort de 1 219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

«Je suis soulagé de ne plus courir pour Israël»

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 62 819 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, ne précise pas le nombre de combattants tués.

(afp/roc)

Plus d'articles sur le sport

Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente
de Romuald Cachod
Ce tirage au sort a fait scandale
de Yoann Graber
Transferts dans le hockey suisse: bienvenue au Far West
de Klaus Zaugg
Ce Romand a battu un record du monde en plongeant d'une falaise
de Yoann Graber
Humeur
Mon nouveau maillot me pose un problème de conscience
de Julien Caloz
1
Le ping-pong a vécu une première historique
de Yoann Graber
L'US Open est menacé par un insecte «obsédé par le sexe»
de Florian Vonholdt
Pourquoi il est presque impossible d'assister à la Fête de lutte
de Klaus Zaugg
Camille Rast garde des séquelles de sa chute
de Sven Papaux
1
Une discipline historique des JO d'hiver est en danger
de Romuald Cachod
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Servette n’a toujours pas retenu la leçon
de Romuald Cachod
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
de Reto Fehr
Ce jeune coureur suisse révolutionne l’ultracyclisme
de Martin Probst
Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open
de Romuald Cachod
Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
4
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Témoignage d'un donneur de cellules souches du sang
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Emeutes à Lausanne: un élu agressé raconte
3
Qui était Marvin, l'ado de 17 ans décédé en fuyant la police?
Ce pilote Red Bull signe une cascade à couper le souffle
Luc Ackermann, 27 ans, a réalisé une figure de haut vol dans une nouvelle vidéo impressionnante signée Red Bull.
C'est une nouvelle vidéo spectaculaire que la marque de boissons énergisantes Red Bull a dévoilée.
L’article
Partager dans WhatsApp Partager par e-mail