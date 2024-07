Quand le Tour de France passait par Montreux et inspirait Freddie Mercury

Thank you and goodbye, Sir Andy Murray

C'est plutôt réussi. Et comme la chanson plaît à de nombreuses personnes, le single est certifié or en Grande-Bretagne et même platine aux États-Unis. L'album, dont le deuxième titre connu est «Don't Stop Me Now», est également un succès. Il y a en tout cas assez d'argent pour acheter toutes les selles des vélos utilisés dans le clip vidéo. C'est en effet ce qu'exige l'entreprise qui a loué les bicyclettes lorsqu'elle apprend que des personnes nues s'y sont assises!

«Les coureurs l'ont inspiré pour écrire la chanson "Bicycle Race"», explique à watson Lucien Muller, qui fait visiter Montreux aux fans de Queen avec ses Freddie Tours. Il en aurait parlé avec quelques compagnons de route du groupe. «Il y a plus d'une version qui circule sur la manière exacte dont cela s'est passé. Certains disent que Freddie était sur le balcon du Montreux Palace Hotel pendant le Tour de France, d'autres le contestent et citent un autre endroit.»

Freddie Mercury et Brian May lors d'un concert en 1980 à Detroit.

Freddie Mercury et Brian May lors d'un concert en 1980 à Detroit. Image: imago

Trois jours plus tard, un évènement nettement plus glorieux se joue en marge de la 18e étape. Les coureurs (sauf Pollentier évidemment) se disputent la victoire entre Morzine et Lausanne. Le Français Mariano Martinez se détache de ses adversaires avec pour objectif principal le maillot de meilleur grimpeur. Il passe Montreux en tête, poursuivi par le peloton.

L'Espagne et Alcaraz qui gagnent, qu'est-ce que ça fait du bien!

Quel dimanche pour le sport espagnol! La Roja a remporté l'Euro en battant l'Angleterre (2-1) et Carlos Alcaraz a triomphé à Wimbledon en écrasant Novak Djokovic. Ces deux sacres récompensent l'amour du jeu, et on adore.

Il y a quelques années, jamais je n'aurais pensé être heureux qu'un Espagnol gagne Wimbledon. Pour une seule et bonne raison: ça aurait signifié que le titre aurait échappé à Roger Federer. Et, qu'en plus, il serait tombé dans les bras de son grand rival, Rafael Nadal. Un scénario dramatique dans la course au record de titres du Grand Chelem, la mesure ultime pour déterminer qui est le plus grand de l'Histoire.