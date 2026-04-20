«Un connard»: Cet ex-coureur français dézingue Cancellara
Ceux qui suivent les courses cyclistes sur Eurosport savent que le bout-en-train Steve Chainel, consultant pour la chaîne, n’a pas sa langue dans sa poche et n’y va jamais par quatre chemins pour dire ce qu’il pense.
Cette fois, ce n’est pas à l’antenne, en commentant une course, que Chainel a fait du Chainel, mais lors d’un entretien pour la chaîne YouTube Winamax TV.
L’ancien coureur des formations AG2R La Mondiale et FDJ n’a pas caché son aversion pour le champion suisse Fabian Cancellara.
La séquence en question ⬇️
«C’est un connard», a-t-il lâché, ajoutant: «Moi, je le détestais (…) Mais j’aimerais bien, un jour, avoir une discussion avec lui, parce qu’on était les "Francese di merda" (réd: les "Français de merde")». Chainel assure ici que le coureur suisse, aux parents d’origine italienne, utilisait cette expression dans le peloton.
Spécialiste du cyclo-cross et adepte des flandriennes, sans y avoir réellement brillé, au contraire de Fabian Cancellara, multiple vainqueur de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres et du Grand Prix E3, Steve Chainel a poursuivi en indiquant avoir ressenti, au cours de sa carrière, un certain respect de la part de tous les classicmen, sauf visiblement «Spartacus».
«Pozzato, par exemple, se foutait de ma gueule, mais derrière, j’allais le voir et on discutait bien. Mais Fabian Cancellara, lui, c’est vraiment le mec que je n’ai pas apprécié dans ma carrière. Parce qu’il n’y a jamais eu de mot sympathique», a ajouté le consultant d’Eurosport, avant d’esquisser un compliment:
Pas sûr toutefois que cette phrase suffise à leur faire passer des vacances ensemble…
(roc)