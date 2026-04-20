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Le Français Steve Chainel insulte Fabian Cancellara de connard

«Un connard»: Cet ex-coureur français dézingue Cancellara

L’ancien coureur français Steve Chainel s’en est violemment pris au Suisse Fabian Cancellara lors d’un entretien sans filtre sur la chaîne Winamax TV.
20.04.2026, 09:3420.04.2026, 09:34

Ceux qui suivent les courses cyclistes sur Eurosport savent que le bout-en-train Steve Chainel, consultant pour la chaîne, n’a pas sa langue dans sa poche et n’y va jamais par quatre chemins pour dire ce qu’il pense.

Cette fois, ce n’est pas à l’antenne, en commentant une course, que Chainel a fait du Chainel, mais lors d’un entretien pour la chaîne YouTube Winamax TV.

L’ancien coureur des formations AG2R La Mondiale et FDJ n’a pas caché son aversion pour le champion suisse Fabian Cancellara.

La séquence en question ⬇️

Vidéo: youtube

«C’est un connard», a-t-il lâché, ajoutant: «Moi, je le détestais (…) Mais j’aimerais bien, un jour, avoir une discussion avec lui, parce qu’on était les "Francese di merda" (réd: les "Français de merde")». Chainel assure ici que le coureur suisse, aux parents d’origine italienne, utilisait cette expression dans le peloton.

Spécialiste du cyclo-cross et adepte des flandriennes, sans y avoir réellement brillé, au contraire de Fabian Cancellara, multiple vainqueur de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres et du Grand Prix E3, Steve Chainel a poursuivi en indiquant avoir ressenti, au cours de sa carrière, un certain respect de la part de tous les classicmen, sauf visiblement «Spartacus».

«Entre classicmen, tout ça, tu te parles. Moi, j’avais l’impression d’être un classicman. J’avais fait “quelques preuves”, et les Lars Boom, les Boonen me mettaient toujours une petite tape sur le cul. Ils connaissaient mon prénom. Voilà, quand tu fais un intérieur au freinage, tu gueules, mais derrière, tranquille. Mais moi, je sentais vraiment qu’il (réd: Cancellara) se foutait de ma gueule, ouais, il se foutait de ma gueule»
Steve Chainel
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«Pozzato, par exemple, se foutait de ma gueule, mais derrière, j’allais le voir et on discutait bien. Mais Fabian Cancellara, lui, c’est vraiment le mec que je n’ai pas apprécié dans ma carrière. Parce qu’il n’y a jamais eu de mot sympathique», a ajouté le consultant d’Eurosport, avant d’esquisser un compliment:

«C’est peut-être pour ça que c’est un champion»

Pas sûr toutefois que cette phrase suffise à leur faire passer des vacances ensemble…

(roc)

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