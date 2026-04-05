Les duels Pogacar-Vingegaard se font rares lors de la saison des classiques. Image: getty

Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»

A Waregem, où il loge dans le cadre du Tour des Flandres, dimanche, Pogacar est revenu sur sa victoire à Milan-San Remo, a évoqué la présence d'Evenepoel sur le Ronde et parlé de son grand objectif: gagner à Roubaix. Il a aussi regretté l’absence de Vingegaard sur les classiques.

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Tadej Pogacar, vous vous sentez plus léger après votre victoire à Sanremo? Même libéré?

Je pense, oui. Je n'avais peut-être pas réalisé complètement à quel point cette course me hantait. J'ai ressenti un vrai soulagement, une satisfaction de cocher enfin la case et ne plus avoir à m'en soucier pendant quelques mois ou quelques années. C'était un grand objectif dans ma carrière.

Avez-eu éprouvé du mal à vous remobiliser après cette libération?

J'ai eu besoin d'un peu de temps pour récupérer de ma chute. Rien de méchant, mais j'ai fait quelques jours plus tranquilles. Je n'ai pas un gros programme de course. Une tous les quinze jours. Donc il y a plein de temps pour se poser et repartir de l'avant pour préparer la prochaine épreuve. Je suis prêt pour dimanche.

Tadej Pogacar, vainqueur de Milan-San Remo 2026. image: Keystone

Désormais, vous êtes en position de gagner les cinq monuments, vous y pensez?

Bien sûr que j'y pense. J'en ai gagné quatre sur cinq et fait deuxième à Roubaix. C'est déjà un bilan plutôt solide. Je vise clairement la victoire à Roubaix aussi (réd: le 12 avril). Jusque-là, Milan-San Remo était le monument le plus difficile à gagner pour moi, maintenant c'est Roubaix. C'est une course tellement exigeante. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que j'en suis tombé amoureux l'année dernière, mais je l'ai appréciée d'entrée. Quoiqu'il arrive cette année, ce ne sera pas la dernière fois que je vais y participer.

«J'essaierai aussi longtemps que je le pourrai!»

Que vous évoque la première participation de Remco Evenepoel au Tour des Flandres dimanche?

Pour moi, c'est une bonne chose qu'il soit là. Il est toujours à l'attaque, à faire la course du début à la fin, à viser la victoire. Il peut lancer l'offensive de partout et il faut être prêt pour ça. Il peut être imprévisible. C'est très sympa à voir quand on est devant sa télé. Moins quand on est sur le vélo. Il a l'air en grande forme. Je le vois faire une grande course.

Et en plus, il y a Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. C'est un plateau magnifique?

Oui, c'est enthousiasmant. Il y a du beau monde au départ. Wout est en excellente forme. Remco est toujours bon, Mathieu aussi. Il y en a d'autres encore comme Mads Pedersen qui revient fort après sa chute.

«J'ai hâte d'y être!»

Pas de Jonas Vingegaard en revanche...

Je lui avais demandé après la 20e étape du Tour de France 2023 au Markstein pourquoi il ne venait pas s'essayer sur les classiques. Parce que vu la forme qu'il affiche sur le Tour, je pense qu'il a les moyens de viser la victoire dans les classiques aussi.

Préparez-vous votre corps de manière spécifique pour les classiques?

Je passe plus de temps à la salle. Je fais des entraînements plus longs, parfois derrière la moto, et des sessions plus explosives, plus de VO2 max... Ce n'est pas comme préparer les grands Tours où je privilégie les blocs de trois jours. Là, j'aime alterner les journées plus faciles avec des entraînements plus poussés. Mon poids actuellement? Ce matin, j'étais à 66 kg. Pas mal, non?

(afp/roc)