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Netflix: Voilà l'ultime confession de Hulk Hogan avant sa mort

FILE - Professional entertainer and wrestler, Hulk Hogan, speaks during the Republican National Convention, Thursday, July 18, 2024, in Milwaukee. (AP Photo/Julia Nikhinson, File) Hulk Hogan
Le roi du catch Hulk Hogan en 2024.Image: keystone

L'ultime confession de Hulk Hogan avant sa mort: «Tout n'était que mensonge»

Le catcheur est mort le 24 juillet 2025, mais il survit en tant qu'icône de sa discipline. Il revient aujourd'hui sur le devant de la scène dans un documentaire Netflix. Il y livre un témoignage sans fard sur le dopage et l'abus de médicaments.
22.04.2026, 20:5122.04.2026, 20:51

S'entraîner dur, manger sainement et rendre grâce à Dieu: telle était la formule du succès prônée par Hulk Hogan, devenu dans les années 1980 le visage mondial du catch. Du moins, c'est ce qu'il affirmait à l'époque.

«Tout cela n'était que mensonge», a fini par admettre Hogan lors de sa dernière grande interview. Cet entretien a été enregistré peu avant son décès l'été dernier pour les besoins du documentaire Netflix Hulk Hogan: Real American. Le film revient notamment sur son passage chez le célèbre animateur Arsenio Hall, qui l'avait alors interrogé sur l'usage de stéroïdes.

Mort de Hulk Hogan: un mystérieux thérapeute interroge

«Les journaux ont écrit des contrevérités», affirmait Hogan à l'antenne à cette époque. «J'ai toujours été costaud. Je n'ai jamais pris de stéroïdes. Des millions d'enfants croient en moi et cela me rend triste de voir ce nuage noir planer sur tout ce en quoi je crois.»

Avec le recul, Hogan a confessé:

«Bien sûr que je lui ai menti»

Les vitamines qu'il avalait n'étaient en réalité que des anabolisants et des stimulants. Plus tard dans sa vie, Terrence Gene «Terry» Bollea, de son vrai nom, a massivement eu recours au fentanyl, un analgésique opioïde puissant. «Vous devriez normalement être mort», lui aurait glissé un pharmacien. «Nous n'avons jamais vu un être humain consommer autant de fentanyl.»

Hulk Hogan: Real American

Vidéo: youtube

Hogan en détaille la dose:

«Le matin, je prenais deux comprimés de 80 milligrammes que je glissais sous mes gencives. J'avais deux patchs de fentanyl de 300 milligrammes sur les jambes, en plus de six sucettes de fentanyl de 1500 milligrammes.»

Durant les derniers mois de sa vie, l'état de santé de Hogan n'a cessé de décliner. L'homme, qui fut autrefois le colosse le plus impressionnant de la planète, était devenu trop faible pour dévisser le bouchon d'une bouteille d'eau. Hulk Hogan s'est éteint le 24 juillet 2025, à l'âge de 71 ans.

Le documentaire, intitulé «Hulk Hogan: Real American», est sorti ce mercredi 22 avril 2026, sur Netflix.

(ram)

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