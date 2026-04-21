Cet hôtel romand figure parmi les meilleurs de Suisse

Le «Beau-Rivage» à Lausanne s’est hissé en tête des meilleurs hôtels de loisirs de Suisse. Image: Thomas Buchwalder

Le Dolder Grand à Zurich et le Beau-Rivage Palace à Lausanne figurent parmi les grands gagnants du classement des «101 meilleurs hôtels de Suisse 2026».

Rahel Empl Suivez-moi

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Fermez les yeux, imaginez. Si vous possédiez énormément d’argent, dans quel hôtel de luxe suisse auriez-vous bien envie de séjourner? Si l'on vous pose une colle, pas de panique! Il existe désormais un panorama complet dans lequel vous trouverez à coup sûr votre bonheur: le classement «Les 101 meilleurs hôtels de Suisse».

Une sorte de distinction pour la crème de la crème, qui évalue principalement des hôtels cinq étoiles, avec quelques établissements quatre étoiles également primés. Le classement 2026 a été publié dimanche soir.

Le Dolder Grand, à Zurich, a remporté la palme de la catégorie affaires. image: booking

Selon ce palmarès, le Dolder Grand à Zurich (catégorie hôtel d’affaires) et le Beau-Rivage Palace à Lausanne (hôtel de loisirs) comptent parmi les leaders. Ils dominent les deux catégories les plus importantes, dont il existe quinze au total.

Pour la première fois en 2026, des hôtels accessibles aux personnes à mobilité réduite ont également été récompensés. Cette catégorie a été créée en collaboration avec Procap, l’organisation suisse pour les personnes en situation de handicap. Le lauréat de cette première édition est l’hôtel tessinois Centro Magliaso. Voici la liste complète des catégories avec leurs vainqueurs:

Le super-hôtelier allemand Carsten K. Rath est l’initiateur du classement. image: az

L’évaluation repose sur trois piliers: les avis des clients sur des plateformes comme Tripadvisor et Booking, les évaluations d’experts et de publications renommées telles que le Guide Michelin, ainsi que le «mystery checking». Dans ce cadre, des testeurs séjournent anonymement et à leurs frais dans les hôtels.

«C’est la seule manière de garantir l’objectivité et la crédibilité d’un classement hôtelier» Carsten K. Rath dans une interview accordée au portail hotelinside.ch

Il compte parmi les testeurs les plus actifs des «101 meilleurs hôtels» et affirme être en déplacement plus de 320 jours par an.

Cet ancien hôtelier de luxe allemand, qui a ouvert et dirigé des établissements légendaires comme l’Adlon à Berlin ou le Ritz-Carlton à Naples, en Floride, et que l’on surnomme souvent dans le secteur le «rockstar de la grande hôtellerie», a fondé ce classement il y a dix ans en Allemagne avec son fils.

Il l’a depuis étendu à l’Autriche, au Tyrol du Sud et à la Suisse. Dans ce pays, les distinctions sont attribuées depuis l’an dernier. Dimanche dernier, la «101 Soirée» s’est tenue en présence de 300 invités au Bürgenstock Resort, au bord du lac des Quatre-Cantons.

Alors, avez-vous déjà fait votre choix pour votre prochaine nuit de luxe? Rêver ne coûte rien.

(traduit et adapté par mbr)

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