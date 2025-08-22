Hulk Hogan: même en dehors du monde du catch, il était un personnage haut en couleur, mais controversé. Image: Imago

Mort de Hulk Hogan: un mystérieux thérapeute interroge

Officiellement, l’icône du catch est morte d’une crise cardiaque. Mais au sein de sa famille, des doutes persistent. Les propos du physiothérapeute de Hulk Hogan soulèvent des questions.

Plus de «Société»

Un article de

La mort de Hulk Hogan le 24 juillet a suscité une vive émotion dans le monde entier. Des millions de fans ont pleuré la disparition de l’ancien champion de catch mort à l’âge de 71 ans. Mais les circonstances de son décès suscitent désormais des interrogations et mobilisent la police.

Selon le portail américain TMZ, l’enquête se poursuit dans la dernière ville de résidence de Hogan, Clearwater, en Floride. Un porte-parole de la police a indiqué que plusieurs membres de la famille avaient été entendus, dont son fils Nick et sa fille Brooke.

De nombreux témoins ont également été interrogés et des dossiers médicaux ont été demandés. Les enquêteurs ont souligné que cela était lié à des «circonstances particulières».

Des suspicions et une autopsie tardive

La veuve de Hulk Hogan, Sky Daily, a confirmé à TMZ Sports qu’un nerf appelé phrénique, qui contrôle la respiration, avait été touché lors d’une opération et aurait été «compromis». On ignore encore si cette lésion a directement conduit à son décès.

Etonnamment, aucune autopsie n’avait d’abord été annoncée. Cela avait notamment suscité des doutes chez sa fille Brooke, qui a publiquement remis en question la cause officielle du décès, soit une crise cardiaque. Selon la chaîne Sky Daily, une autopsie a toutefois été réalisée depuis. Le rapport n’est pas encore disponible et, d’après Sky, la crémation du corps n’a pas non plus eu lieu.

Autre élément troublant, le jour du drame, un physiothérapeute se trouvait chez Hulk Hogan. La star de la WWE aurait cessé de respirer brusquement, sans douleurs thoraciques ni autres signes précurseurs. Son épouse a immédiatement appelé les secours.

Hulk Hogan avec sa troisième épouse, Sky Daily. Ils se sont mariés en septembre 2023. Image: Imago

Ses proches réclament des explications

Cité par TMZ, un rapport interne de police indique que le thérapeute a évoqué devant les agents une possible erreur médicale. Selon lui, un chirurgien aurait sectionné un nerf lors d’une intervention, sans qu’on sache s’il s’agissait du cou ou du cœur. Les images des caméras-piétons de la police auraient enregistré ces propos.

Brooke Hogan réclame une enquête approfondie. Autrefois l’ami le plus proche du catcheur, l'animateur Bubba The Love Sponge a lui aussi réagi dans son émission de radio en évoquant une responsabilité extérieure. Il affirme avoir été le seul informé de la gravité de l’état de Hulk Hogan. Sky Daily conteste cette version, mais Bubba assure que Hulk Hogan était très affaibli et que personne ne l’avait cru.

De nombreuses zones d’ombre subsistent. Les déclarations de la famille, l’attitude des enquêteurs et la piste d’une opération ratée suggèrent que la crise cardiaque ne suffit pas à expliquer la mort de Hulk Hogan. La police continue d’enquêter.

Traduit de l'allemand par Joel Espi