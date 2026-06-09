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Les fans enragent après ce mauvais geste de Wembanyama

Auteur d'un match XXL contre les Knicks, Victor Wembanyama s'est aussi fait remarquer pour un vilain geste sur Jalen Brunson, non sanctionné par les arbitres et mal accueilli par les fans.

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Les San Antonio Spurs se sont relancés avec un succès 115-111 lundi sur le parquet des New York Knicks, qui ne mènent plus que 2-1 en finale NBA.

Après deux défaites à domicile qui ont grandement entamé leurs chances de titre, dont la deuxième, cruelle, d'un point après une énorme erreur en fin de rencontre, les Spurs ont prouvé qu'ils n'avaient pas abdiqué dans l'ambiance hostile du mythique Madison Square Garden.

La soucoupe de Manhattan, rythmée en avant-match par les sons de rappeurs new-yorkais (M.O.P., DMX, De La Soul), a évidemment pu compter sur ses célébrités (Jay-Z, Spike Lee, Timothée Chalamet, Ben Stiller, Larry David), accompagnées des glorieux anciens de la maison orange et bleue (Walt Frazier, Patrick Ewing, Latrell Sprewell).

Plus tard, au cours de la partie, les irrévérencieux supporteurs locaux ont ciblé et insulté Wembanyama, surtout après un mauvais geste du Français, non sanctionné par les arbitres sur le chouchou local Jalen Brunson.

Le geste en vidéo ⬇️ Vidéo: youtube

Cette séquence a également beaucoup fait réagir sur la plateforme X. «Les arbitres ferment toujours les yeux sur ces coups bas de Wemby», a déclaré un fan, un autre ajoutant: «Wemby est un joueur tellement déloyal. Il mesure 2m24 et joue avec un complexe d’infériorité». Un troisième internaute a écrit:

«Le chouchou d’Adam Silver vient de commettre une faute d’une violence inouïe et il n'y a aucune sanction? Bien sûr que non!»

En partie muselé et frustré par ses deux première rencontres, Victor Wembanyama a, malgré ce geste, montré la voie à ses coéquipiers avec une performance complète, compilant 32 points, 8 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 3 contres. Il devient ainsi, à 22 ans, le deuxième plus jeune joueur à cumuler au moins 30 points, 5 rebonds et 5 passes lors d'un match de finale depuis Magic Johnson en 1980 (20 ans).

Le Français a pu trouver des positions près du cercle, où il a fait bon usage de sa taille. Wembanyama a ouvert le score à la réception d'un alley-oop, et multiplié ces paniers «faciles», les Spurs trouvant enfin la clef de la défense des Knicks.

Les Texans ont donc réussi à mettre fin à la folle série de treize succès de suite des Knicks, qui n'avaient plus perdu depuis le 23 avril lors d'un match de premier tour contre Atlanta. A l'issue d'une fin de rencontre sous haute pression, ils ont réussi à éteindre le volcanique «MSG», qui attendait de recevoir un match de finale depuis 1999 et la défaite des Knicks contre les Spurs, déjà.

(afp/roc)