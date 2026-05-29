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Loterie: la NBA s'attaque au tanking

People attend the NBA basketball draft lottery in Chicago, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)
La loterie va changer pour la draft en NBA.Image: AP

La NBA s'attaque à ce système qui «ne fonctionne pas»

La prestigieuse ligue américaine modifie sa loterie annuelle pour pallier au «tanking», un phénomène poussant les équipes à faire de mauvais résultats pour obtenir de bons choix de draft.
29.05.2026, 11:2129.05.2026, 11:21

La NBA a annoncé jeudi une modification de son système de loterie, qui distribue les choix de draft, afin de s'attaquer au «tanking», qui voit des équipes se battre pour obtenir le moins bon classement possible en fin de saison. Si la NBA va toujours faire en sorte de récompenser les moins bonnes équipes avec des choix de draft élevés, et donc une opportunité d'équilibrer les forces chaque année avec les meilleurs jeunes talents, sa loterie, qui concerne les 16 premiers choix de draft, a été rendue moins attractive pour les pires bilans.

Les dix équipes hors du Top-10 de leur conférence, donc non qualifiées pour les phases finales, recevront trois «boules» pour la future loterie, sauf les trois pires bilans de la saison qui perdront une de leurs boules. Les franchises qui auront fini aux 9es et 10es rangs recevront deux boules, donc autant que les trois pires formations, et enfin les deux franchises qui auront perdu le match entre le 7e et le 8e de chaque conférence recevront une boule, l'autre formation se qualifiant en play-offs.

Un spectacle déplorable

Autre nouveauté, une même franchise ne pourra plus recevoir deux années d'affilée le choix N.1 de la draft, et ne pourra plus figurer dans le Top-5 plus de deux fois de suite. Ce nouveau système, mis en place en 2027, devra être réévalué en 2029. Le commissionnaire de la NBA Adam Silver avait déploré en février un système de loterie qui «ne fonctionne pas».

On en parlait juste là 👇

La NBA en a marre des équipes qui font exprès de perdre

Cette saison a encore vu plusieurs équipes se saborder de façon flagrante, en mettant par exemple de côté leurs meilleurs joueurs pourtant en bonne santé, offrant un spectacle déplorable lors de nombreuses rencontres. La NBA, qui avait adressé des amendes à plusieurs formations, a revu jeudi à la hausse son pouvoir de sanction, pouvant notamment modifier les chances à la future loterie ou même l'ordre des choix de draft.

Les Washington Wizards, à la tête du pire bilan de la saison 2025-2026, ont hérité le 10 mai du choix N.1 pour la draft des 23 et 24 juin. (jzs/afp)

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