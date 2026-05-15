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La Suisse débute le Mondial de hockey 2026, le match en direct

Switzerland&#039;s Pius Suter, center #44, reacts after scoring his teams first goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between United States ...
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La Suisse est déchaînée: suivez le match en direct

La Nati de hockey affronte les Etats-Unis pour son premier match du tournoi, ce vendredi à Zurich (20h20). Un match à suivre en direct ci-dessous.
15.05.2026, 18:3915.05.2026, 20:43
Team watson
Team watson
  • Les hommes de Jan Cadieux tenteront de décrocher une première victoire dès vendredi pour entrer parfaitement dans le tournoi.
  • Après les USA, ils affronteront la Lettonie (samedi à 20h20), l'Allemagne (lundi à 20h20), l'Autriche (mercredi à 16h20), la Grande-Bretagne (jeudi à 20h20), la Hongrie (samedi 23 mai à 16h20) et enfin la Finlande (mardi 26 mai à 20h20).
  • Sur le papier, un favori se dégage pour la victoire finale: le Canada, qui pourra compter sur le talentueux et expérimenté Sidney Crosby.
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