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La Suisse est déchaînée: suivez le match en direct
La Nati de hockey affronte les Etats-Unis pour son premier match du tournoi, ce vendredi à Zurich (20h20). Un match à suivre en direct ci-dessous.
- Les hommes de Jan Cadieux tenteront de décrocher une première victoire dès vendredi pour entrer parfaitement dans le tournoi.
- Après les USA, ils affronteront la Lettonie (samedi à 20h20), l'Allemagne (lundi à 20h20), l'Autriche (mercredi à 16h20), la Grande-Bretagne (jeudi à 20h20), la Hongrie (samedi 23 mai à 16h20) et enfin la Finlande (mardi 26 mai à 20h20).
- Sur le papier, un favori se dégage pour la victoire finale: le Canada, qui pourra compter sur le talentueux et expérimenté Sidney Crosby.
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