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++Suivez l'acte II de la finale Gottéron-Davos EN DIRECT++

Die Davoser Spieler jubeln nach dem Tor zum 0-2 im zweiten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen HC Fribourg-Gotteron (HCFG) und HC Davos (HCD), am Montag, 20. April 2026, in der B ...
Suivez Gottéron-Davos en direct.Keystone
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Davos reprend le large à Fribourg: Suivez l'acte deux en direct

Après sa victoire dans les Grisons samedi, Fribourg-Gottéron reçoit Davos ce lundi pour le deuxième acte de la finale des play-offs de National League. Suivez le match en direct dès 20 heures.
20.04.2026, 17:1320.04.2026, 20:37
Team watson
Team watson
  • Après avoir remporté le premier match à Davos (3-2), les Dragons, qui ont récupéré l'avantage de la glace, peuvent faire le break ce lundi à domicile. En revanche, une victoire du HCD relancerait complètement la série.
  • L'ambiance sera un brin tendue. L’égalisation du HC Davos, samedi en toute fin de match, a été annulée après une longue analyse vidéo, provoquant la colère des hommes de Josh Holden et de leurs supporters.
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25 sosies repérés dans le public des matchs de hockey
source: reddit
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Le twist de ce «kiss cam» durant un match de hockey est épique
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