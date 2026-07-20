Leandro Paredes projetant Gavi au sol après le coup de sifflet final. Image: www.imago-images.de

«Impardonnable»: ce joueur argentin a dérapé après la finale

Leandro Paredes a dégoupillé juste après la finale du Mondial. Il s’en est violemment pris à deux adversaires, écopant logiquement d’un carton rouge.

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Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes s’est attaqué à l’Espagnol Eric Garcia après le coup de sifflet final: il l’a d’abord poussé au sol avant de le saisir à la gorge une fois relevé. Peu de temps après, Paredes a aidé Thiago Almada à projeter Gavi à terre, puis a cherché à lui asséner un coup au visage.

Avant cela, l’Argentin avait sprinté vers la scène, après avoir vu son coéquipier Nahuel Molina provoquer les Espagnols lors de leurs célébrations. Une échauffourée avait alors éclaté devant un arbitre de touche. Face à la réaction incontrôlée de Paredes, l’arbitre de la rencontre n’a pas eu d’autre choix que de l’expulser, quand bien même le match était terminé.

La scène en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

«C’est impardonnable», a estimé l’expert de la SRF Mladen Petric après la rencontre, regrettant que Paredes soit encore sur la pelouse à ce moment-là. «Il aurait dû être expulsé depuis longtemps.»

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait reçu un carton jaune juste après son entrée en jeu au retour des vestiaires. Or selon l’ancien international suisse, il aurait dû écoper d’un deuxième avertissement durant la partie, après avoir commis «sept ou huit grosses fautes». «Rien de tout cela ne serait arrivé si l’arbitre avait sévi plus tôt», a-t-il déclaré.

Sous un autre angle ⬇️ Vidéo: twitter

Leandro Paredes avait décidément envie de bousculer ses adversaires dimanche en finale du Mondial. Et pour cause: son carton jaune lui a été adressé après avoir envoyé Dani Olmo au sol lors d’un regroupement de joueurs qu’il avait lui-même provoqué, à la suite d’un coup bas dans le dos de Rodri.

(roc/nih)