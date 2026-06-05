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Suisse – Australie, les quatre défis de la répétition générale

Suisse - Australie: les quatre défis de la répétition générale

La Nati dispute samedi à San Diego son dernier match de préparation avant la Coupe du monde, face à l'Australie (21h en Suisse). Voici ses objectifs.
05.06.2026, 16:5905.06.2026, 16:59
Lucien Willemin, San Diego
Table des matières
Un horaire inhabituelChoisir une défenseRemplacer EmboloFinir sur une victoire

Un horaire inhabituel

Le coup d'envoi du match sera donné à 12h00, heure locale. Pourquoi si tôt? La Suisse jouera ses trois rencontres de la phase de groupes du Mondial à la même heure. Un horaire pratique pour les supporters suisses qui suivront les matches à la télévision dès 21h00, moins pour les joueurs, plutôt habitués à jouer l'après-midi ou le soir.

«Le grand changement, c'est qu'on va probablement manger des pâtes ou du riz à 8h30», explique le défenseur Nico Elvedi, qui ne se réjouit pas forcément de ce petit-déjeuner chargé. «Ca va sûrement être particulier, mais on devrait s'y habituer rapidement.»

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C'est aussi pour cela que la Suisse s'entraîne tôt depuis le début de sa préparation. Tout est mis en oeuvre pour que les organismes soient prêts lorsque Murat Yakin et ses hommes entreront en lice contre le Qatar.

Choisir une défense

Avec quelle défense la Suisse se présentera sur le terrain des San Francisco 49ers, théâtre du dernier Super Bowl, le samedi 13 juin face au Qatar? Le quatuor Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez tenait la corde après des qualifications réussies, mais certaines cartes ont été rebattues depuis le début de l'année.

Face à la Jordanie (victoire 4-1), le Genevois Denis Zakaria a été aligné au sein d'une défense à trois, avec Nico Elvedi et Manuel Akanji. Les trois hommes jouent régulièrement dans un tel système en club, et leur association a plutôt bien fonctionné dimanche dernier.

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Murat Yakin l'a répété à plusieurs reprises: il veut une équipe polyvalente, capable de s'adapter à son adversaire. Mais le système choisi au coup d'envoi a son importance. Si le sélectionneur devait opter à nouveau pour une défense à trois samedi, ce serait une indication claire sur ses intentions pour la Coupe du monde.

Remplacer Embolo

La bonne nouvelle est tombée jeudi soir: Breel Embolo a enfin été autorisé à rejoindre l'équipe de Suisse aux Etats-Unis. L'attaquant bâlois a reçu son visa après deux jours et demi d'attente et devrait arriver vendredi en fin de journée en Californie.

Même s'il fera partie du groupe, difficile de l'imaginer en action samedi dans le stade du San Diego FC, la franchise de MLS locale. L'apport du buteur patenté de l'équipe de Suisse (9 buts lors de ses 12 dernières sélections) ne se résume toutefois pas à sa réussite dans les seize mètres. «Breel est très important pour nous. C'est quelqu’un de très joyeux, qui apporte toujours de la bonne humeur», assure le gardien Gregor Kobel.

L&#039;attaquant Breel Embolo, ici lors du match amical contre la Jordanie dimanche, n&#039;a toujours pas reçu le feu vert de l&#039;administration américaine pour rejoindre ses coéquipiers à San Die ...
Embolo face à la Jordanie.Keystone

Zeki Amdouni et Cédric Itten sont en pole position pour le remplacer temporairement. Noah Okafor pourrait aussi être relancé à la pointe de l'attaque helvétique.

Finir sur une victoire

Après avoir affronté la Jordanie, un adversaire comparable au Qatar, la Suisse défie donc l'Australie. Habitués du Mondial, les «Socceroos» avaient atteint les 8es de finale en 2022 avant de céder devant l'Argentine (2-1), future championne du monde.

Les Australiens, qui affronteront la Turquie, les Etats-Unis et le Paraguay dans le groupe D, semblent d'un niveau similaire au Canada, troisième adversaire de la Suisse dans cette Coupe du monde (le 24 juin à Vancouver). La sélection entraînée par l'ex-international Tony Popovic évolue toutefois dans un registre plus défensif.

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«Ce serait idéal de terminer sur une victoire, mais l'important est surtout de s'habituer au climat», souligne Nico Elvedi. Il devrait être doux et nuageux samedi dans le sud de la Californie, où la Suisse espère monter en puissance à J-7 du grand rendez-vous. (sda/ats)

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