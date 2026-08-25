Aux Etats-Unis, Breel Embolo va-t-il perdre son niveau? image: watson

Embolo aux Etats-Unis: un gros problème pour la Nati?

A 29 ans, Breel Embolo a rejoint Atlanta en MLS. Le niveau y est inférieur à celui des grands championnats européens. De quoi affaiblir la Nati? Il y a débat.

Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel

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Breel Embolo est notre attaquant numéro 1 depuis des années. Sa dernière saison avec le club français de Rennes, ponctuée de 8 buts, a été moyenne. Trop peu pour susciter l’intérêt des grands clubs. Trop pour être mis au placard à 29 ans.

Peu après son erreur (expulsion après une simulation) lors du quart de finale de la Coupe du monde, perdu contre l'Argentine, son transfert à Atlanta, en MLS nord-américaine, a été mis sur les rails.

Le Bâlois compte 92 sélections avec la Nati, pour 26 buts. image: keystone

Mais comme souvent dans la carrière d’Embolo, les choses ne suivent pas une trajectoire linéaire. Alors que Rennes et Atlanta seraient parvenus à un accord sur le montant du transfert, l’opération a marqué le pas. Peut-être aussi parce qu’Ipswich Town, promu en Premier League, s’était invité dans les négociations. A la fin de la semaine dernière encore, tout laissait penser qu’Embolo allait découvrir un troisième grand championnat européen après l’Allemagne et la France.

Mais dimanche, retournement de situation. Embolo rejoint finalement bien Atlanta (il a signé jusqu'en 2030). En MLS, un championnat qui, pour des joueurs de premier plan comme lui, ne devient généralement une option qu’en fin de carrière.

Breel Embolo a déjà été présenté officiellement à Atlanta. image: instagram

Une question se pose donc désormais: le transfert d’Embolo va-t-il devenir un problème pour la Nati, en affaiblissant celle-ci? Deux journalistes de CH Media (le groupe auquel appartient watson), Sebastian Wendel et François Schmid-Bechtel, ne sont pas du même avis.

Sebastian Wendel

Oui, le transfert d'Embolo aux Etats-Unis est un problème pour la Nati

«Breel Embolo avait encore refusé la première offre d’Atlanta. Parce que le salaire proposé était trop bas. Lorsque le club américain a revu son offre à la hausse, Embolo s’est montré disposé à traverser l’Atlantique. Après une seule saison à Rennes qui, avec une place de titulaire et treize contributions décisives, n’a assurément pas été un échec.

Sébastien Wendel pense que le transfert d'Embolo en MLS est négatif pour la Nati. image: Sandra Ardizzone

Voilà pour les motivations du joueur de 29 ans qui, dans la force de l’âge, tourne le dos aux grands championnats européens pour rejoindre la Major League Soccer, dont le niveau se situe légèrement au-dessus de celui de la Super League suisse. On ne lui reprochera pas de s’offrir un contrat pour assurer sa retraite – mais ne le signe-t-il pas trois ans trop tôt? Embolo ne choisit-il pas la voie de la facilité?

Il avait également une offre d’Ipswich Town, club de Premier League. Il y avait de fortes chances qu’Embolo, grâce à sa puissance, se fasse remarquer positivement dans le championnat le plus exigeant du monde. Dommage, pour Embolo comme pour nous, observateurs, que cette occasion soit passée.

La Nati a besoin d’un Embolo poussé chaque semaine dans ses derniers retranchements. Il est désormais à craindre qu’il perde en résistance aux Etats-Unis.

Ce qui serait dramatique. Même avec la meilleure volonté du monde, impossible pour la Nati de trouver actuellement une alternative à Embolo de niveau équivalent. Onze de ses 26 buts sous le maillot suisse ont été inscrits au cours des 18 derniers mois: jamais l'équipe nationale n’avait été aussi dépendante de lui. Embolo devait sa forme optimale à ses apparitions régulières en Ligue 1.

Les qualifications pour l’Euro 2028 apporteront la réponse à la question suivante: le niveau moyen des défenseurs de MLS déteindra-t-il sur Embolo? Hormis l’icône argentine Lionel Messi et son garde du corps Rodrigo De Paul, aucun joueur des équipes quart-de-finalistes des Coupes du monde 2022 et 2026 n’était sous contrat avec un club de MLS. Voilà qui en dit long sur la qualité du nouveau lieu de travail d’Embolo.»

Et vous, vous pensez quoi du transfert d'Embolo aux Etats-Unis? Embolo va devenir moins fort Embolo va garder son niveau Peu importe: d'autres joueurs peuvent remplacer Embolo au sein de la Nati Voter Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

François Schmid-Bechtel

Non, le transfert d'Embolo aux Etats-Unis n'est pas un problème pour la Nati

«Lorsque Breel Embolo, alors âgé de 19 ans, a quitté Bâle pour Schalke en 2016 contre 26 millions d’euros, personne n’imaginait qu’il jouerait dix ans plus tard dans le championnat américain. Nous l’imaginions plutôt, à l’approche de la trentaine, au FC Barcelone, au Bayern Munich, à Liverpool ou dans un autre géant du football européen. Mais certainement pas à Atlanta. Certes, passer de Rennes à la capitale de l'Etat de Géorgie constitue une régression sportive.

En déduire qu’Embolo oublierait comment jouer au football à Atlanta et qu’il ne pourrait plus entrer en ligne de compte pour le sélectionneur de la Nati Murat Yakin est toutefois franchement arrogant et ignorant.

François Schmid-Bechtel estime que le transfert d'Embolo à Atlanta ne va pas impacter négativement la Nati. image: Sandra Ardizzone

La MLS nord-américaine a désormais atteint un niveau qui peut au minimum rivaliser avec le haut de la classe moyenne européenne. Croyez-moi: le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n’a pas réfléchi une seule seconde à la question de savoir s’il devait convoquer Lionel Messi et son garde du corps Rodrigo De Paul pour la Coupe du monde, simplement parce que tous deux jouent aux Etats-Unis.

Le meilleur footballeur que la Corée du Sud ait jamais connu, premier Asiatique de l’Histoire à terminer meilleur buteur de la Premier League anglaise, évolue lui aussi en MLS: Heung-min Son. Et quand le sélectionneur sud-coréen l'a laissé sur le banc pendant toute une mi-temps, lors du dernier match de poules du Mondial contre l'Afrique du Sud, l'équipe a perdu et a été éliminée dès la phase de groupe. Un choix qui a provoqué une vive réaction du président du pays, Lee Jae-myung.

Il est peu probable que Martin Pfister exige le limogeage de Murat Yakin si Embolo ne figure un jour pas dans le onze de départ. Yakin, qui accorde une importance extrême au principe de la performance, continuera à miser sur Embolo tant que celui-ci sera le meilleur attaquant suisse.

Et Embolo ne deviendra pas moins bon aux Etats-Unis, notamment parce que l’intensité physique de ce championnat est très élevée.

Ce transfert n’est donc pas en soi un problème pour la Nati. Même si un Winsley Boteli (qui brille actuellement avec le FC Sion) venait soudainement à exploser. Car Yakin changerait alors tout simplement son fusil d’épaule.»

Adaptation en français: Yoann Graber