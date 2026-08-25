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La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur

Le club saoudien d'Al-Qadsiah FC a sorti les grands moyens pour annoncer l'arrivée du Néerlandais Tijjani Reijnders. Mais il a fait une boulette.

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Al-Qadsiah FC, club saoudien de football, vient de réaliser un très beau transfert en engageant l'international néerlandais Tijjani Reijnders. Le milieu axial de 28 ans arrive de Manchester City.

Alors il fallait bien marquer le coup pour annoncer cette nouvelle recrue. C'est ce qu'a fait l'équipe de communication d'Al-Qadsiah, à travers une vidéo très originale publiée la semaine dernière.

Elle montre un grand-père avec son petit-fils – portant le maillot du club – dans une galerie d'art, où sont exposés plusieurs tableaux. Le vieil homme s'arrête devant l'un d'eux, le pointe du doigt et dit à l'enfant:

«C'est une peinture de l'artiste néerlandais Van Gogh»

Les connaisseurs auront évidemment reconnu La Ronde de nuit, qui est une œuvre de... Rembrandt. Oups!

La vidéo Vidéo: twitter

Le grand-père enchaîne avec une deuxième boulette, quand il affirme, en parlant de Vincent Van Gogh, que «cet artiste est mort il y a 400 ans». Faux: le célèbre peintre à l'oreille tranchée est décédé il y a exactement 136 ans. C'est Rembrandt (1606-1669) qui nous a quitté il y a quatre siècles, et qui a peint La Ronde de nuit en 1642.

Comme le fait savoir So Foot, «de nombreux commentaires ont relevé la boulette sur les réseaux sociaux». L'Al-Qadsiah FC a au moins juste sur un point: comme Tijjani Reijnders, Van Gogh et Rembrandt sont néerlandais. D'où, évidemment, le clin d'œil.

Tijjani Reijnders a déjà fait ses débuts avec son nouveau club saoudien. image: instagram

Malgré ces erreurs historico-artistiques, ça vaut la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout, avec une fin bien sentie. Le garçon demande à son grand-père:

«Ok grand-papa, il y a un artiste vivant que je peux rencontrer?»

Le papy pointe un tableau représentant un match de foot, peint dans le style de Van Gogh. «Celui-ci a été peint par un artiste néerlandais encore vivant». C'est à ce moment que Tijjani Reijnders apparaît soudainement dans la galerie d'art et rejoint le grand-papa et son petit-fils, en se présentant.

Il s'agit de Tijjani Reijnders👇 Une remarque méchante a sauvé la carrière de cette star des Pays-Bas

Ne reste plus qu'à espérer, pour les fans d'Al-Qadsiah, que leur nouveau numéro 14 soit aussi inspiré que l'équipe de com'. Mais plus précis à la finition!