Les quarterbacks Sam Darnold (à gauche) et Drake Maye (à droite) seront les sportifs stars du Super Bowl 2026. Image: Keystone

Cette équipe peut battre un record au Super Bowl

Les New England Patriots – qui visent un record – et les Seattle Seahawks s'affronteront dimanche dans un Super Bowl dont l'affiche est la plus inattendue de ces dernières années.

Plus de «Sport»

Surnommée «l'Empire du Mal» à l'époque de son hégémonie, traduite par six sacres de champion entre 2002 et 2019, New England avait sombré depuis le départ de l'idole Tom Brady, qui s'est offert une septième couronne en 2020 avec les Tampa Bay Buccaneers, devenant ainsi à lui seul plus titré que n'importe quelle franchise de la Ligue professionnelle de football américain (NFL).

Six ans plus tard, voilà les «Pats», auteur d'un rebond spectaculaire et inattendu cette saison, à une victoire de faire aussi bien que le légendaire quarterback. En cas de succès, ils deviendraient la première franchise à sept titres, passant devant les Pittsburgh Steelers. La transformation de New England a eu lieu après la nomination en mars 2025 de Mike Vrabel, coach âgé de 50 ans et ancien coéquipier de Tom Brady.

A propos de la NFL 👇 La NFL fait passer des tests d'intelligence à ses recrues

Drake Maye (23 ans) tente de marcher sur les traces de son illustre prédécesseur et postule pour devenir le plus jeune joueur de l'histoire à ce poste à soulever le trophée Vince-Lombardi. Il a jusqu'ici mené la franchise du Massachusetts au meilleur bilan de l'année avec 17 succès, playoffs inclus.

Un anonyme porte Seattle

Face à lui se dressent les Seahawks du quarterback Sam Darnold (28 ans), anonyme passé sans succès par quatre franchises avant de trouver la lumière à Seattle cette saison. Son entraîneur Mike Macdonald l'assure:

«C'est un gars qui ne lâche jamais et un compétiteur, un vainqueur»

Seattle ne compte qu'un seul trophée à son palmarès, en 2014, un an avant une dernière apparition lors du Super Bowl pour une défaite contre les Patriots, déjà.

La franchise de l'Etat de Washington s'appuie sur la meilleure défense de NFL et fait figure de légère favorite pour la rencontre disputée dans le Levi's Stadium et ses 75 000 places à Santa Clara, au sud-est de San Francisco (Californie).

Avec Bad Bunny et sans Trump

A la pause, Bad Bunny, star mondiale avec son reggaeton matiné de trap latine, est attendu pour le traditionnel show de la mi-temps, dans un climat politique tendu.

Le Super Bowl, c'est aussi ses pubs 👇 On a repéré les meilleures pubs du Super Bowl

Le Portoricain critique avec véhémence la politique migratoire répressive de Donald Trump. Par conséquent, Trump est irrité de ce choix de programmation musicale de la NFL. Le dirigeant républicain, qui avait été le premier président de l'histoire à assister à un Super Bowl l'an passé à La Nouvelle-Orléans, sera absent de l'évènement qui débute à minuit trente (heure suisse) dans la nuit de dimanche à lundi. (btr/afp)