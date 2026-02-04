La publicité de Xfinity diffusée lors du Super Bowl 2026 réunit les acteurs de Jurassic Park (rajeunis numériquement) tels qu'ils étaient en 1993. Image: xfinity

On a repéré les meilleures pubs du Super Bowl

Avant le «Big Game» qui aura lieu dimanche 8 février, une première salve de publicités les plus chères du monde débarquent. On vous a listé nos préférées.

Chaque année, le Super Bowl dépasse largement les frontières du sport. Car soyons honnêtes: s'il ne s'agissait que de football américain, l'événement ne ferait pas couler autant d'encre sur un Vieux Continent où le ballon se joue au pied et sans casque.

Pour nous, Européens, le rendez-vous est ailleurs: dans un show de la mi-temps que l'on espère mémorable avec Bad Bunny, dans les bandes-annonces des blockbusters les plus attendus et, bien sûr, dans ces publicités aux budgets pharaoniques où les plus grandes stars se prêtent aux concepts les plus fous.

Le Super Bowl est l’événement le plus regardé aux États-Unis. Si certaines publicités font leur apparition une dizaine de jours avant l’événement, les plus ambitieuses sont dévoilées pendant la grande finale. Tenez-vous bien, puisque trente secondes de publicité durant cette rencontre sportive coûtent en moyenne 8 à 10 millions de dollars.

Voici donc une sélection parmi la pléthore de publicités qui ont retenu notre attention.

Xfinity - Jurassic Park... Works

Dans sa toute première publicité pour le Super Bowl, la compagnie de télécommunication Xfinity réunit le trio original du film Jurassic Park de Steven Spielberg: Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, rajeunis pour l'occasion. Le spot est littéralement une réinterprétation ludique de cet immense classique de 1993.

Réalisé par Taika Waititi (Jojo Rabbit), le spot imagine une version alternative du film où le parc disposerait d'un système de communication fiable, grâce à la connectivité de Xfinity qui assure le fonctionnement des systèmes d’alimentation et de sécurité. Ainsi, les dinosaures restent en sécurité dans leurs enclos et les personnages profitent pleinement du parc.

Instacart - For Papa!

Instacart est une entreprise américaine spécialisée dans la livraison de produits alimentaires. Cette publicité, réalisée par Spike Jonze (Her), met en scène Ben Stiller et le chanteur Benson Boone formant un groupe de disco-pop à l'accent d'Europe de l'Est dans une ambiance délicieusement 70's.

Alors que le binôme chante les nouvelles fonctionnalités d'Instacart, dont le sélecteur de préférences, permettant de choisir des bananes parfaitement mûres, un conflit fratricide s'installe au sein du duo. Le personnage de Ben Stiller tente d'égaler les pirouettes que Benson Boone produit sur scène, sans jamais y arriver.

Budweiser - American Icons

Difficile de faire plus américain que ce spot pour la marque de bière Budweiser qui fête ses 150 ans. Cette publicité met en scène un poulain qui se lie d'amitié avec un rapace tombé du nid. Leur lien se tisse à travers les aléas de la nature et les défis rencontrés durant le temps qui les mène à leur forme adulte.

Les notes de Free Bird de Lynyrd Skynyrd résonnent, l'aigle déploie finalement ses ailes depuis le dos du cheval qui galope avant de s'envoler à ses côtés, suscitant un sentiment de fierté nostalgique pour tout bon Américain, ces deux animaux étant les symboles du pays.

Pepsi - The Choice

La marque de soda s'amuse à reprendre l'ours polaire, la mascotte emblématique de son concurrent Coca-Cola. Ce spot est réalisé par Taika Waititi, le cinéaste oscarisé qui a également réalisé la publicité pour Xfinity vue en tête d'article. On peut y voir l'animal choisir à l'aveugle le Pepsi Zero Sugar plutôt que le Coca Zero.

Celui-ci va finir en thérapie, dont le psychologue n'est autre que Taika Waititi lui-même, avant de rencontrer un autre ours polaire fan de Pepsi. Les deux finissent enlacés dans un concert, en référence au scandale du CEO de l'ex-PDG de la société technologique Astronomer, qui a démissionné en juillet 2025 après qu'une vidéo virale l'a montré enlacé avec la responsable des RH, lors d'un concert de Coldplay.

Fanatics Sportsbook - Bet On Kendall

La mannequin Kendall Jenner est la vedette de la toute première publicité de Fanatics Sportsbook pour le Super Bowl, jouant sur le mème «Kardashian Curse» ou « La malédiction Kardashian» qui circule dans le monde sportif.

En résumé, les membres du clan Kardashian se sont bâti une malheureuse réputation dans les sphères du basketball et du football, qui est celle de porter la poisse aux clubs qu’elles supportent.

Ainsi, ce site de pari en ligne propose de pouvoir miser pour ou contre le choix de Kendall Jenner sur l’issue de la victoire entre les New England Patriots et les Seattle Seahawks qui vont s’opposer durant la finale du Super Bowl.

Michelob ULTRA - The ULTRA Instructor

Les acteurs Kurt Russell et Lewis Pullman se retrouvent sur les pistes dans un spot pour la bière Michelob Ultra. Réalisé par Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun: Maverick et F1, ce spot publicitaire mêle l'effervescence du Super Bowl à l'ambiance des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, qui ont lieu simultanément.

On retrouve également la championne olympique de snowboard Chloe Kim, et l'ancien joueur vedette de hockey sur glace, TJ Oshie, dans cette publicité qui célèbre le travail d'équipe et la performance sportive.

Hellmann's - Best Foods

La célèbre mayonnaise Hellmann's a misé sur une parodie musicale. L'humoriste et acteur, Andy Samberg, se transforme en «Meal Diamond» et interprète une ode aux sandwichs et aux condiments inspirée de Sweet Caroline de Neil Diamond, dans un décor de diner typiquement américain. A noter la présence de l'actrice Elle Fanning à qui le comédien donne la réplique.

Pour le reste, les blockbusters viendront évidemment dimanche, pour le «big game».