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CdM 2026: la Nati pourrait jouer dans un stade à contre-courant

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 18: General view inside the stadium during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Czechia and South Africa at Atlanta Stadium on June 18, 2026 in Atlanta, Georgia. (Phot ...
Vue d'ensemble du stade d'Atlanta.Image: FIFA

La Nati pourrait jouer dans un stade à contre-courant

La Suisse pourrait jouer, au cours de la phase à élimination directe, dans le stade d’Atlanta, où la politique tarifaire dénote avec celle des autres enceintes. La bière y est très bon marché, et cela s’explique.
02.07.2026, 11:4502.07.2026, 12:10
Romuald Cachod

Murat Yakin s’est fixé un objectif ambitieux dans cette Coupe du monde: mener la Nati au meilleur résultat de son histoire. La sélection suisse ayant déjà disputé plusieurs quarts de finale, cela signifie qu'il vise les demi-finales.

Atteindre le dernier carré sera toutefois extrêmement difficile. La Suisse devra pour cela battre l’Algérie, puis le vainqueur de Colombie-Ghana, avant sans doute l’Argentine en quart de finale.

Le vœu des joueurs suisses a été exaucé

Si elle venait à y parvenir, elle jouerait alors une demi-finale à Atlanta, dans un stade où les tarifs à la buvette dénotent par rapport à ceux constatés dans les autres enceintes du tournoi.

Depuis le début du Mondial, les prix de la nourriture, mais surtout ceux des boissons, notamment des bières, font beaucoup parler, en raison de leur niveau jugé exorbitant par les supporters du monde entier, à l’exception des Américains, habitués à de telles pratiques.

Nous en parlions ici ⬇️

Les bières coûtent un bras à la Coupe du monde

Un lecteur de watson, présent au match Suisse-Qatar dans le stade de la baie de San Francisco, nous indiquait avoir déboursé près de 40 francs pour deux Bud Light.

Il nous transmettait également une photo des tarifs pratiqués, une bière artisanale pouvant coûter sur place jusqu’à 24,50 dollars.

Image
image: dr

Contrairement à ce que montrait une étude en début de compétition, le prix des bières est également élevé au Mexique, comme l’ont constaté plusieurs journalistes, dans ce pays coorganisateur au niveau de vie inférieur. Ces tarifs ne peuvent donc pas être uniquement imputés à la coutume américaine. Il semble y avoir un effet Mondial.

Les cartes divergent selon les stades du tournoi et aucun prix fixe n’est établi. Les sites sont libres de les fixer.

La tendance est cependant partout aux tarifs élevés, sauf à Atlanta, qui résiste avec des montants bien inférieurs à ceux des autres stades.

Là-bas, des tenders avec des frites coûtent 6 dollars, soit moins de 5 francs, un prix près de trois fois inférieur à celui du stade de New York–New Jersey, selon The Athletic. Une part de pizza est vendue 3 dollars, comme une bouteille d’eau, tandis que la bière de 591 ml la moins chère est affichée à 9 dollars (un peu plus de 7 francs). Des formats plus petits sont proposés dès 5 dollars.

Ces montants compétitifs s’expliquent par la philosophie d’un homme: Arthur Blank, propriétaire des Falcons d’Atlanta (NFL) et d'Atlanta United (MLS), ainsi que du stade dans lequel évoluent ces deux franchises.

Ce riche homme d’affaires se distingue par sa générosité, en témoigne un don de 200 millions de dollars à un hôpital pour enfants de la ville, et ne souhaite pas considérer ses supporters comme des vaches à lait, d’où des prix raisonnables dans les travées de son stade. «Il n’y a jamais eu de prix abusifs. Nous voulons que les gens se sentent chez eux, en sécurité, accueillis, aimés et respectés», a-t-il déclaré à The Athletic.

Commentaire
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Blank ne change pas de politique lorsque son enceinte devient le théâtre de grands événements sportifs comme le Super Bowl il y a quelques années, et désormais la Coupe du monde, même si les spectateurs ne sont plus ceux de ses franchises. Tenir tête aux instances est pour lui une évidence.

«Ces valeurs sont non négociables. Le sujet n’a jamais dépassé le stade des premières discussions avec la Fifa, car nous avons toujours considéré que c’était une évidence, que cela faisait partie intégrante de notre identité.»
Arthur Blank

Les supporters de la Nati présents aux Etats-Unis pourraient donc avoir une autre bonne surprise, en plus d’un éventuel long parcours des hommes de Murat Yakin dans la compétition. A Atlanta, ils n’auraient pas le sentiment d’être pris pour des pigeons.

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Johan Manzambi va battre un record
La nouvelle pépite de la Nati, qui brille au Mondial, a de fortes chances d'être transférée cet été depuis le SC Fribourg. Son récent changement d'agent nourrit cette probabilité.
Ce 1er juillet, c'est le début du mercato. Pendant deux mois, les clubs peuvent recruter de nouveaux joueurs. Deux mois durant lesquels les supporters scrutent avec avidité les moindres rumeurs de transferts concernant leur équipe, en espérant de tout cœur qu’elles se concrétisent. Avec toujours le même espoir: que cette saison soit enfin la bonne.
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