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Tuchel va toucher des millions si l'Angleterre gagne la finale

England head coach Thomas Tuchel celebrates after the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) Mexico England WCup ...
Thomas Tuchel touchera une énorme prime en cas de sacre mondial.Keystone

Voici combien le coach anglais va toucher si son équipe gagne le Mondial

Thomas Tuchel pourrait toucher le jackpot si son équipe devient championne du monde, dimanche soir dans le New Jersey.
15.07.2026, 14:5415.07.2026, 14:54

Mercredi soir, la sélection anglaise affrontera l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. Les Three Lions n’ont jamais été aussi proches depuis longtemps de leur grand objectif : décrocher un nouveau titre mondial, le premier depuis 1966. Et c’est un entraîneur allemand, Thomas Tuchel, qui pourrait conduire l’Angleterre vers ce triomphe tant attendu.

S’il y parvient, son passage à la tête de la sélection anglaise ne lui rapportera pas seulement sur le plan sportif. En cas de sacre, Tuchel devrait percevoir une prime de trois millions de livres, soit environ 3,5 millions d’euros. Une information notamment révélée par le Mirror peu après la prise de fonctions du technicien, il y a près de deux ans. Un montant qui témoigne de l’importance d’un éventuel titre, aussi bien pour la Fédération anglaise que pour le sélectionneur lui-même.

Du rififi chez les Anglais avant la demi-finale du Mondial

Mais pour l’Angleterre, la valeur d’un titre mondial dépasserait largement l’aspect financier. En menant son équipe jusqu’au sacre, Tuchel rejoindrait dans l’histoire Sir Alf Ramsey, le légendaire sélectionneur champion du monde en 1966, et s’assurerait une place à part dans le football anglais. Il lui reste toutefois encore deux victoires à décrocher.

La présence de l’Argentine sur la route des Anglais peut d’ailleurs être considérée comme un bon présage. Lors de son unique sacre mondial, en 1966, l’Angleterre de Bobby Charlton avait éliminé l’Albiceleste en quarts de finale sur le score de 1-0. Le bilan des confrontations en Coupe du monde penche légèrement en faveur des Anglais, vainqueurs de trois des cinq duels. Mais au-delà des deux pays, ce sont surtout les succès argentins de 1986 et de 1998 qui sont restés gravés dans la mémoire collective.

(jcz/t-online)

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