Pourquoi l'Italie joue-t-elle en bleu?

Si le bleu ne figure pas sur le drapeau du pays, il a toutefois été choisi pour l'uniforme officiel des Azzurri sur le terrain. Pour mieux comprendre cette décision, remontons un peu le fil de l'Histoire, voulez-vous?

Nous sommes le 6 janvier 1911. L'Italie joue son tout premier match de bleu vêtue face à la Hongrie à l'arena Civica de Milan. L'année précédente, elle arborait pourtant encore un maillot blanc, en référence à l'une des trois couleurs de son drapeau.

Une nuance de bleu de Savoie qui, sur décision du président de la Fédération italienne de football de l'époque, ne quittera bientôt plus les footballeurs de l'équipe nationale, donnera naissance à leur surnom – gli Azzurri ou la Squadra Azzura – et s'étendra par la suite à l'ensemble des tenues officielles des sportifs italiens, retrace le CIO.

Origine royale

Mais pourquoi donc avoir choisi cette teinte parmi tant d'autres? L'indice se trouve dans le nom de la couleur. Vous l'avez? Non? Bon, on vous file un coup de main: il s'agit d'une référence à la famille royale italienne, qui régna de 1861 – date à laquelle Victor-Emmanuel II devient le premier Roi de l'Italie unifiée – à 1946. La Maison de Savoie avait choisi le bleu comme couleur officielle de ses étendards, en référence à la couleur du manteau porté par la Vierge Marie.

Le bleu de Savoie figurera sur le drapeau italien et entourera la Croix de Savoie, armoirie de la Maison, explique Libération.

Il faudra toutefois attendre les Jeux olympiques de 1932 à Los Angeles pour que le blanc soit définitivement mis au placard et que le bleu s'impose comme LA couleur officielle des tenues sportives italiennes.

La France et de la neige

Voici donc pour l'explication officielle.

D'autres histoires alternatives ont cependant émergé. Par exemple? Le choix de ce coloris aurait été inspiré (les Italiens, arrêtez immédiatement de lire)... par le maillot de la France! Notez l'emploi du conditionnel dans cette phrase: il s'agit évidemment de spéculations.

Autre hypothèse, qui fait cette fois-ci directement référence à l'Italie et à ses paysages: l'azur serait un clin d'œil à la mer et au ciel sans nuage caractéristique du pays. Une théorie qui plaira beaucoup plus aux Italiens que celle précédemment mentionnée.

Revenons, pour conclure, au 6 janvier 1911: le maillot blanc aurait été abandonné pour que les joueurs soient plus visibles sur le terrain. En effet, il neigeait à Milan ce jour-là, ce qui aurait pu engendrer une mauvaise visibilité. A noter que lors de ce premier match en bleu, les Azzurri ont perdu 1-0 face à la Hongrie.

