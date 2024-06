Le complet de Luciano Spalletti, signé Armani, ne fait pas l'unanimité. Getty Images Europe

La veste du sélectionneur italien à l'Euro fait jaser

Le 15 juin dernier, l'Italie jouait son premier match du tournoi contre l'Albanie. Cependant, à peine les joueurs avaient-ils foulé le terrain qu'un élément hors-football faisait beaucoup parler: le costume officiel du coach Luciano Spalletti. Pourquoi diable? On vous explique.

Plus de «Sport»

Depuis 2019, c'est le couturier italien Giorgio Armani qui est en charge de créer les tenues officielles de l'équipe d'Italie. Comme de coutume, à chaque fois que les Azzurri foulent pour la première fois le terrain d'une grande compétition, ils dévoilent par la même occasion les tenues qu'ils porteront tout au long du tournoi – uniformes de match pour les joueurs, complets pour les sélectionneurs et autres dirigeants.

Le hic de cette cuvée 2024, présentée le samedi 15 juin dernier lors du match Italie-Allemagne? La tenue du sélectionneur Luciano Spalletti, qui n'a de loin pas fait l'unanimité. Ni une ni deux, sur les réseaux sociaux, nombreux sont celles et ceux qui n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement.

La tenue en question: Effectivement, ça change du costard sombre taillé sur mesure. C'est plus casual. Getty Images Europe

«L'équipe nationale italienne est aussi résignée que la veste qu'Armani a taillée pour Spalletti et le staff» Un internaute, sur X, au lendemain de la défaite de l'Italie face à l'Espagne le 20 juin dernier.

«Spalletti: "Nous sommes habillés en Armani". Selon moi, ça ressemblait plus à Zara» Aïe.

«La queue de pie de De la Fuente est plus belle que le costume Armani de Spalletti» El Periódico de España se prête lui aussi au jeu.

«Lors du match Italie-Espagne, plus moche le jeu de l'Italie ou la veste de Spalletti? » Le débat est lancé.

«Une robe de chambre»

Si le complet de Luciano Spalletti déchaîne autant les passions, c'est pour une raison bien spécifique: il détonne avec ce qui est habituellement porté, soit un costard plus classique de préférence de couleur sombre, explique La Repubblica.

Genre, ça: Roberto Mancini lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 à Florence, en septembre 2021. DeFodi Images

La tenue officielle de cette année est, au contraire, composée d'un pantalon en denim et d'une veste de costard qui arbore d'un côté l'écusson national sur la poche à la hauteur de la poitrine, et de l'autre l'inscription Italia écrite en lettres majuscules.

Si certains ont tiqué sur le complet dans son ensemble, le comparant par exemple «à une robe de chambre et ne le considérant comme pas assez formel pour l'occasion», d'autres en revanche se sont attardés sur cette fameuse inscription dans le dos, considérée «plus appropriée pour un uniforme de match que pour la tenue élégante fournie à l'équipe».

Au final, pourquoi pas. C'est gros, c'est assumé, ça fonctionne. Getty Images Europe

Une «veste de la discorde» qui a «fait couler beaucoup d'encre», jusqu'à la rédaction de watson. En ce qui me concerne, il m'a effectivement fallu un instant pour assimiler l'information. Et puis, après réflexion, je trouve ça plutôt cool, notamment parce que ce choix typographique me rappelle les t-shirts que j'achetais à l'époque lorsque l'Italie a gagné le mondial en 2006 (coucou la France!) Pour mon collègue Julien en revanche, cette inscription Italia est un «non» ferme et affirmé: «Ça ne va pas du tout!»

Cette tenue n'était pas le premier choix

Pourtant, cette fameuse tenue officielle de l'équipe nationale italienne n'était pas la première option présentée par Armani. L'idée d'origine se rapprochait justement plus du classique costard-cravate, et proposait un costume foncé en denim.

C'est en se replongeant dans les archives et en observant ce qui était porté à l'époque que la marque s'est sentie inspirée et a souhaité «créer une alternative plus confortable, moins contraignante et toujours respectueuse de l'histoire stylistique de l'équipe». Une pièce en particulier a attiré l'œil des créateurs: la veste en tricot portée par l'équipe nationale en 1928, souligne GQ.

Le coup de cœur est immédiat pour les dirigeants, qui veulent absolument que cette seconde option devienne leur tenue officielle. La veste – qui reprend le graphisme des armoiries, placées sur la poche haute – sera donc couplée avec le pantalon droit en denim imaginé à l'origine et assortie d'une chemise bleu clair. Armani a exaucé le souhait de son équipe. N'en déplaise à certains.

Les goûts et les couleurs.