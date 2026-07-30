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Scène lunaire lors de la présentation du nouveau coach de l'Italie

Roberto Mancini, nouveau sélectionneur de l'équipe d'Italie de football, a été présenté officiellement ce mercredi. Et il y a eu un moment embarrassant.

Christoph Cöln / t-online

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Après des semaines de tractations autour de la nouvelle direction sportive de la Squadra Azzurra, la Fédération italienne a trouvé une solution: le nouveau sélectionneur est une vieille connaissance. Roberto Mancini prendra les rênes de la sélection.

A 61 ans, il ravive de bons souvenirs chez les tifosi, puisqu’il est le dernier entraîneur à avoir conduit l’Italie vers un titre majeur: l’Euro 2021. Mancini fait ainsi figure d’exception dans la longue période de disette traversée par la Nazionale, qui a manqué trois Coupes du monde et peine à retrouver son rang sur la scène internationale.

Roberto Mancini, nouveau sélectionneur de l'Italie, a été officiellement présenté ce mercredi. Image: keystone

Lors de sa présentation au siège de la Fédération, à Rome mercredi, les journalistes présents n’en ont pas cru leurs oreilles. Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à revenir à la tête de la sélection, Mancini a commencé par présenter ses excuses. Et de manière très explicite:

«Je suis vraiment désolé, vraiment très désolé»

L’entraîneur faisait référence à son départ pour coacher l’Arabie saoudite, après avoir démissionné subitement de la Squadra Azzurra. Malgré son sacre à l’Euro, il avait accepté en 2023 la lucrative offre venue du royaume saoudien, une décision que de nombreux supporters ne lui ont jamais pardonnée. D’autant qu’il s’agissait d'un départ pour un pays qui n’est pas réputé pour la qualité de son football.

Les excuses de Mancini, en vidéo Vidéo: watson

Sa mission était d’amener la sélection saoudienne parmi les meilleures équipes du monde. Il avait signé un contrat de quatre ans, assorti d’un salaire de 25 millions d’euros par saison. Mais le projet n’a manifestement pas produit les résultats escomptés et Mancini n’est resté qu’un peu plus d’un an. Il a ensuite rejoint, là aussi sans doute contre une rémunération conséquente, le club qatari d’Al-Sadd. Revenant sur cette décision, il a déclaré:

«Le maillot de l'équipe nationale, c'est un peu comme la femme de sa vie: si on le perd, c'est qu'on a fait quelque chose de travers.»

Un joli CV Roberto Mancini a déjà dirigé la sélection italienne entre 2018 et 2023. Le point culminant de son premier mandat reste le titre à l’Euro 2021, acquis aux tirs au but en finale contre l’Angleterre.



En clubs, il a notamment remporté trois championnats d'Italie avec l’Inter Milan et un en Angleterre avec Manchester City.



«Un manque de communication»

Aux côtés du président de la Fédération italienne, Giovanni Malago, Roberto Mancini a évoqué dès le début de son intervention son départ pour l’Arabie saoudite. Et il s’est littéralement confondu en excuses.

«A l’époque, il y a eu un manque de communication entre moi et Gravina (le président de l’époque). Si nous avions parlé ensemble, tout se serait passé autrement. Mais les choses se sont déroulées ainsi. Je suis vraiment désolé.»

Une telle humilité est rare lors de la présentation d’un sélectionneur national.

Le poste de coach de l'Italie était vacant depuis le début du mois d’avril. Gennaro Gattuso avait alors dû démissionner après l’élimination de l’Italie face à la Bosnie-Herzégovine lors de la finale des barrages pour la Coupe du monde.

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La recherche de son successeur a tourné au chaos avant que le retour de Mancini ne soit finalement officialisé mardi. A ses côtés, une autre grande figure du football italien occupera le poste de directeur technique: Claudio Ranieri (74 ans), qui conseillait l'AS Rome la saison dernière.

(abu/yog/t-online)