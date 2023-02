Excédés, des fans de Sion brûlent le maillot d'un joueur

Sion a-t-il été lésé par l'arbitrage contre Zurich? On a vérifié

Mais c'est après le coup de sifflet final que la tension a atteint son paroxysme. Selon des images de blueSport, relayées par Blick, le maillot de Balotelli a été accroché au grillage du stade de Tourbillon et brûlé.

Le FC Sion a encore perdu un match (et sans doute son entraîneur)

Le buteur italien est d'abord sorti sous les sifflets à la 70e minute, avant de rejoindre directement le vestiaire. Un peu plus tard, alors que la partie n'était pas encore terminée, les habitués du Gradin Nord, le repaire des plus fervents supporters sédunois, ont quitté leur tribune, lassés par le triste spectacle qui leur était proposé.

Le FC Sion a vécu une soirée terrible, samedi à Tourbillon. Lourdement battu par Saint-Gall (0-4), il a peut-être perdu son entraîneur (Fabio Celestini) et son capitaine (Mario Balotelli). Le premier n'a pas remporté le moindre match avec Sion depuis son arrivée en novembre; le second a été violemment pris à partie par les supporters de sa propre équipe.

Quelques instants après la défaite de Sion contre Saint-Gall, des supporters valaisans ont accroché la tunique de Balotelli au grillage et y ont mis le feu.

La Suisse rêve de remporter six globes de cristal: voici ses chances

La Coupe du monde de ski reprend ce week-end à Crans-Montana pour les femmes et aux Etats-Unis pour les hommes. Les Helvètes peuvent encore décrocher six titres mondiaux.

Les Championnats du monde de ski se sont terminés le 19 février. Alors que les fans ont encore les sept médailles suisses à Courchevel et Méribel en tête, les skieurs se concentrent sur le sprint final de la Coupe du monde. Les femmes sont à Crans-Montana, les hommes aux Etats-Unis, plus exactement à Palisades Tahoe et Aspen.