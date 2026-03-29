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Coupe du monde 2026: le stade de Toronto inquiète les fans

Temporary bleacher seating is installed to add extra capacity near the regular stands at BMO Field in Toronto, Canada on March 24, 2026, ahead of the upcoming FIFA World Cup. BMO Field will host match ...
Le stade de Toronto héberge deux nouvelles grandes tribunes temporaires, spécialement pour la Coupe du monde. Image: AFP

Ce stade du Mondial 2026 inquiète les spectateurs

Le stade de Toronto est agrandi spécialement pour la Coupe du monde, avec deux immenses tribunes provisoires. Elles n'inspirent pas confiance aux fans.
29.03.2026, 07:0129.03.2026, 07:01
Ben Simon

«Les gradins seront tout à fait sûrs»: les gérants du stade de Toronto, qui va augmenter sa capacité pour les matchs du Mondial 2026 avec des tribunes temporaires, tentent de rassurer le public qui s'inquiète de la solidité de l'édifice.

Le BMO Stadium, renommé Stade de Toronto pendant le tournoi, est le plus petit des 16 stades du Mondial avec une capacité de 28 000 sièges. Pour respecter les normes établies par la Fifa, il a fallu ajouter environ 17 000 places en construisant deux tribunes derrière les buts: 7 000 sièges pour la Sud et 10 000 pour la Nord.

Workers are seen assembling temporary bleacher seating to add extra capacity near the regular stands at BMO Field in Toronto, Canada on March 24, 2026, ahead of the upcoming FIFA World Cup. BMO Field ...
L'une des deux tribunes temporaires du stade de Toronto. Image: AFP

Mais leur construction a entraîné des commentaires inquiets ou moqueurs sur les réseaux sociaux. Un internaute a lancé sur X:

«Vous imaginez avoir bu 12 bières et remonter ces gradins "rénovés"??»

Un autre a assuré que «très respectueusement, même si on me paye, on ne me fera pas monter et m'assoir là-dessus».

Les images postées sur les réseaux de ces structures métalliques hautes de plusieurs dizaines de mètres rappellent en effet à certains observateurs le stade Furiani de Bastia, en mode XXL.

En mai 1992, quelques minutes avant le début de la demi-finale de Coupe de France entre Bastia et Marseille, la tribune Nord – montée à la hâte et ouverte malgré les alertes de sécurité – s'était effondrée sous le poids des supporters. La catastrophe a fait 18 morts et plus de 2 300 blessés, provoquant un traumatisme encore vif aujourd'hui dans le pays.

Temporary bleacher seating is installed at BMO Field in Toronto, Canada on March 24, 2026, ahead of the upcoming FIFA World Cup. BMO Field will host matches during the 2026 FIFA World Cup. (Photo by C ...
Il ne faudra pas avoir le vertige pour s'installer tout en haut de ces tribunes provisoires. Image: AFP

«Les gradins seront tout à fait sûrs», a répondu mardi Nick Eaves, directeur des opérations de Maple Leaf Sports and Entertainment, la société gérante du stade, lors d'une visite de presse des installations. Estimant la polémique sans fondement, il a souligné que les travaux avaient été confiés à Arena Group, le leader mondial de la construction de gradins temporaires.

Le premier grand test aura lieu le 9 mai, quand l'Inter Miami de Lionel Messi viendra affronter le Toronto FC lors d'un match de MLS qui se jouera à guichets fermés.

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Des contrôles stricts de la Fifa

«Nous prévoyons de tester et d'utiliser chaque morceau de cette nouvelle infrastructure», a expliqué Nick Eaves. La Fifa prendra le contrôle du stade le 13 mai, un mois avant l'entrée en lice du Canada au Mondial dans la capitale de l'Ontario.

Mais l'instance mondiale du football surveille déjà de très près les travaux, a affirmé Sharon Bollenbach, directrice exécutive du comité local d'organisation du Mondial.

Temporary bleacher seating is installed at BMO Field in Toronto, Canada on March 24, 2026, ahead of the upcoming FIFA World Cup. BMO Field will host matches during the 2026 FIFA World Cup. (Photo by C ...
Les deux tribunes temporaires se trouvent derrière chaque goal. Image: AFP

Les inspecteurs de la Fifa «comptent tous les sièges, regardent chaque siège, ils déterminent leur visibilité» sur la pelouse, a-t-elle expliqué.

«Il y a eu de multiples visites de la Fifa qui ont approuvé les travaux»

Selon Sharon Bollenbach, Toronto ne dépassera pas le budget de 277 millions de dollars de travaux alloué pour accueillir six matchs du tournoi. Et ce malgré les difficultés rencontrées, comme le froid polaire et les abondantes chutes de neige qui se sont abattus sur l'est du Canada cet hiver.

Il a fallu aussi protéger la pelouse, faite de 95 % d'herbe naturelle et de 5 % de fibre synthétique, une recommandation de la Fifa.

FILE - BMO Field is pictured as the City of Toronto and MLSE complete the first phase of upgrades in transforming the space into the 2026 World Cup ready Toronto Stadium in Toronto, on Tuesday, Sept. ...
La pelouse du stade de Toronto, en septembre dernier. Image: keystone

Le gazon a été bâché pendant les mois les plus froids cet hiver mais les racines ont poussé grâce à un système combinant chaleur et lumière, a expliqué Chris Shewfelt, vice-président chargé des opérations commerciales au Toronto FC.

«Début mars, quand on a débâché la pelouse, elle était verte», s'est-il félicité, affirmant que le stade de Toronto aurait «l'un des meilleurs terrains des 16 villes-hôtes».

(afp/yog)

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