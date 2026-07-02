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Il a ignoré un message LinkedIn pour jouer au Mondial

epa13055409 Darwin Nunez of Uruguay (L) in action against Roberto Lopes of Cape Verde (R) during the FIFA World Cup 2026 group stage match Uruguay against Cape Verde, in Miami, Florida, USA, 21 June 2 ...
Roberto Lopes, à droite, a failli rater la chance de sa vie.Keystone

Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial

En 2018, Roberto Lopes reçoit un étrange message en portugais sur LinkedIn. Pensant à un spam, le défenseur irlandais l'ignore pendant plusieurs mois. Il venait pourtant de manquer... la proposition la plus folle de sa carrière.
02.07.2026, 16:5202.07.2026, 16:52
Margaux Habert
Margaux Habert

Il vous est déjà arrivé de recevoir un message sur LinkedIn, de l'ignorer, et de vous en mordre les doigts? Une opportunité professionnelle manquée, un recruteur un peu insistant, ou un contact auquel on répondra «plus tard» (spoiler: jamais)...

Roberto Lopes, lui, a bien failli laisser passer une Coupe du monde.

A l'époque, le défenseur évolue aux Shamrock Rovers, en première division irlandaise. Né à Dublin d'une mère irlandaise et d'un père cap-verdien, il est banquier et mène une carrière dans le football plutôt discrète lorsqu'un message atterrit dans ses DMs LinkedIn. L'expéditeur n'est autre que Rui Aguas, alors sélectionneur du Cap-Vert.

Message ignoré

Le problème? Le message est entièrement rédigé en portugais. Ne parlant pas un mot de cette langue, Roberto Lopes pense à un spam ou à de la pub mal ciblée. Il ne le traduit pas et passe simplement à autre chose. «J'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire», raconte-t-il aujourd'hui en riant à Reuters.

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Il faudra attendre... près de neuf mois pour que le Cap-Vert revienne à la charge, cette fois en anglais. Intrigué, Lopes décide enfin de copier le premier message dans Google Traduction.

Il découvre alors qu'aucun «coach de vie» autoproclamé ne cherchait à lui vendre une formation bidon. C'était simplement le coach d'une sélection nationale qui voulait qu'il joue pour le pays de ses ancêtres.

«C'était une approche un peu inhabituelle (via LinkedIn); on m'a expliqué par la suite qu'ils avaient eu du mal à contacter mon club.»
Roberto Lopes auprès de Reuter

Petit pays, grande stratégie

Une anecdote qui résume assez bien la manière dont le Cap-Vert a construit son équipe ces dernières années. Faute de disposer d'un immense vivier de joueurs sur place, le petit pays d'environ 600 000 habitants s'appuie largement sur sa diaspora, installée notamment au Portugal, en France, aux Pays-Bas ou encore en Irlande.

Les sélectionneurs passent ainsi une partie de leur temps à identifier des joueurs ayant des origines cap-verdiennes... puis à tenter de les convaincre de rejoindre les Requins bleus.

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Pour comparer, l'archipel, situé au large du Sénégal, est moins peuplé que le canton de Vaud. Ce qui ne l'empêche pas, aujourd'hui, de tenir tête sur le terrain à des nations qui comptent parfois cent fois plus d'habitants.

Aujourd'hui âgé de 34 ans, le défenseur est devenu l'un des cadres de la sélection. Et le voilà à disputer la première Coupe du monde de l'histoire du Cap-Vert, l'une des grandes surprises de ce tournoi. L'archipel est même parvenu à se qualifier pour les seizièmes de finale de la compétition. Le Cap-Vert défie ce samedi 5 juillet… l'Argentine, qui n'est autre que la tenante du titre.

Comme quoi, pour se retrouver dans un stade face à Lionel Messi devant des dizaines de milliers de supporters, et des millions de téléspectateurs, il n'y a parfois qu'une notification LinkedIn. A ne pas ignorer, de préférence.

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source: sda / andre penner
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