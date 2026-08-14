Leo Dillier s'est exprimé publiquement sur son homosexualité. Image: moor media

Ce sportif suisse sort du silence pour «inspirer les autres»



Le beach-volleyeur suisse Leo Dillier (25) vient de révéler son homosexualité. Il espère servir de modèle dans le sport de haut niveau.

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Il y a à peine un jour, Leo Dillier disputait encore les Championnats d’Europe de beach-volley en Pologne. Peu après son élimination, le joueur suisse a annoncé publiquement son homosexualité dans un communiqué officiel.

Dans une vidéo, l’athlète de 25 ans explique sa démarche:

«Dans le sport de haut niveau, il existe un certain stéréotype de ce que doit être un athlète pour pouvoir performer. Cela m’a beaucoup pesé, parce que je ne correspondais pas tout à fait à cette image, parce que j’étais un peu différent.»

Leo Dillier souligne également que, dans le sport de haut niveau – et tout particulièrement chez les hommes –, l’homosexualité fait encore souvent l’objet de propos dévalorisants. «Être gay est souvent assimilé à une faiblesse. Il y a extrêmement peu d’athlètes qui parlent de ce sujet.»

Les sportifs suisses qui font leur coming out alors qu’ils sont encore en activité restent très rares. L’exemple le plus connu est sans doute celui du lutteur suisse Curdin Orlik. Sur le circuit international de beach-volley, certaines compétitions ont par ailleurs lieu dans des pays où l’homosexualité est toujours pénalement réprimée et peut même, dans certains cas, être passible de la peine de mort.

«Je dois me renseigner pour savoir dans quels endroits l’homosexualité représente réellement un danger»

Dillier évolue avec Marco Krattiger depuis 2025. Image: moor media

Le joueur affirme également avoir déjà connu des tensions avec des entraîneuses et des entraîneurs issus de contextes culturels différents. Champion de Suisse en 2022, il ajoute: «Il m’a fallu beaucoup de temps pour accepter le fait que j’étais différent et que j’avais le droit d’aimer qui je voulais.»



Avec ce coming out, Leo Dillier espère aussi devenir un modèle pour d’autres. «Quand j’avais 15 ans et que je traversais une période très difficile, j’aurais aimé avoir un modèle dans le sport de haut niveau qui me ressemble et auquel je puisse m’identifier. J’espère pouvoir inspirer des gens grâce à cette démarche.»

Depuis 2025, Dillier évolue aux côtés de Marco Krattiger. Le grand objectif du duo est désormais de décrocher sa qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

(riz/jcz)