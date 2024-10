Le maillot «SS» de la Mannschaft est de retour

Le maillot «SS» de l'Allemagne est de retour

Adidas et la Fédération allemande de football (DFB) ont interrompu la production des maillots floqués «44» de l'équipe d'Allemagne avant même le début de l'Euro 2024. Or ces tenues controversées sont désormais entre les mains des vendeurs à la sauvette.

Simone Bischof

L'équipementier Adidas et la Fédération allemande de football ont stoppé en avril dernier la vente du maillot de la Mannschaft présentant le numéro 44, car la typographie rappelait le sigle de la tristement célèbre SS. Fondée en 1925 par Adolf Hitler, la Schutzstaffel servait d'organe de terreur et d'oppression et a, à ce titre, joué un rôle majeur dans l'Holocauste.

Or de tels maillots sont désormais proposés à la vente par des vendeurs ambulants sur le front de mer «Ballermann» à Majorque en Espagne, un lieu connu de tous les touristes allemands, qui s'y rendent chaque année par millions. Une sorte de petite Bavière, où il fait bon boire de la bière et manger la Weisswurst.

Comme le rapporte le journal allemand Bild, la typographie du numéro 44 a été modifiée de manière à rappeler encore davantage le sigle SS.

Récemment, un vendeur semble même avoir arboré une réplique plus agressive, puisqu'apparaît au-dessus du numéro 44 le mot «Führer», explique le Mallorca Magazin, publié en langue allemande, et Ultima Hora, journal le plus vendu aux Baléares. Il s'agit d'une référence explicite à l'ancien dictateur allemand Adolf Hitler.

Sur ce lieu dédié à la fête, les faux maillots sont commercialisés à partir de 15 euros. Bild rappelle que les autorités locales ne peuvent pas interdire leur port, car en Espagne, contrairement à l'Allemagne, le sigle SS, les croix gammées et le salut hitlérien ne sont interdits que s'ils encouragent à commettre un crime.

Un vendeur à la sauvette avec le maillot floqué «Führer» image: x

La police peut néanmoins intervenir pour confisquer la marchandise contrefaite, comme pour n'importe quel autre stand de ce genre établi sur la voie publique.