Le maillot de l'Allemagne crée (encore) la polémique

Ce n'est plus la couleur qui pose problème, mais la façon dont les numéros sont imprimés dans le dos de chaque tunique.

t-online

Plus de «Sport»

Lors des matchs internationaux contre la France (2-0) et les Pays-Bas (2-1) fin mars, l'équipe nationale allemande a porté pour la première fois les nouvelles tuniques qu'elle utilisera pour l'Euro 2024 à domicile. La tenue rose à l'extérieur a notamment suscité des discussions parmi les fans.

Aujourd'hui, les maillots de l'équipe nationale allemande font à nouveau parler d'eux. Mais cette fois-ci pour une toute autre raison.

Concrètement, il s'agit des numéros figurant au dos des tuniques. Ceux-ci ont été conçus dans le style 3D des années 1990. Mais c'est justement ce qui pose problème pour un numéro en particulier: le 44.

Certes, aucun joueur ne portera ce numéro lors de l'Euro, puisque l'équipe de 23 joueurs arborera les chiffres 1 à 23, mais dans la boutique de supporters du fabricant Adidas, les fans peuvent personnaliser leurs maillots avec les noms et les numéros de leur choix - comme le 44.

«Problème: en y regardant de plus près, celui-ci ressemble désagréablement au sigle SS, interdit en Allemagne»

La SS (Schutzstaffel) a été fondée en 1925 par Adolf Hitler. A l'époque du national-socialisme, l'organisation servait d'organe de terreur et d'oppression et, à ce titre, a joué un rôle déterminant dans l'Holocauste et d'autres graves crimes de guerre.

Le porte-parole d'Adidas (la marque du maillot allemand), Olvier Brüggen, a déclaré au Bild: «Des personnes d'une centaine de nations travaillent chez Adidas. Notre entreprise est synonyme de promotion de la diversité et de l'inclusion, et nous nous engageons activement en tant qu'entreprise contre la xénophobie, l'antisémitisme, la violence et la haine sous toutes leurs formes.» Et d'ajouter :

«Nous allons bloquer la possibilité de floquer le numéro 44 le plus rapidement possible»

C'est désormais chose faite: les fans ne peuvent pas créer leur maillot portant le 44 avec des noms tels que "Hitler", "Nazi" ou les salutations hitlériennes "Sieg heil" ou "Heil Hitler". Le site Internet bloque cette possibilité en renvoyant à ses propres directives de personnalisation. Il n'empêche que des noms tels que Goebbels, Goering et Himmler peuvent toujours être choisis.

La Fédération de football allemand (DFB) n'aurait pas été au courant de la problématique du numéro de maillot. Mais elle a tenu à se distancer des idées de droite auprès du quotidien Bild.