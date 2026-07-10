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Johan Manzambi encore forfait contre l'Argentine

Johan Manzambi sera-t-il apte au service samedi ? Rien n&#039;est moins sûr
Johan Manzambi est bel et bien forfait pour le match contre l'Argentine.Keystone

Terrible désillusion pour la Nati

Johan Manzambi, la révélation de l'équipe de Suisse, ne sera pas sur le terrain face à l'Argentine. Un coup dur pour la formation dirigée par Murat Yakin.
10.07.2026, 18:3010.07.2026, 19:10

Johan Manzambi ne participera au quart de finale du Mondial entre la Suisse et l'Argentine, samedi à Kansas City (dimanche 3h00 en Suisse). Le Genevois souffre encore de son genou gauche.

Murat Yakin vendredi, lors de la conférence de presse d'avant-match, a déclaré:

«Malheureusement, Johan ne pourra pas jouer demain. Nous avons tout tenté pour qu'il soit rétabli à temps, mais ce ne sera finalement pas possible»

Le sélectionneur a précisé que Manzambi ressentait encore des douleurs.

Voici pourquoi la blessure de Manzambi est difficile à évaluer

Le talentueux milieu de terrain s'est blessé tout seul lundi à la toute fin de l'entraînement précédant le 8e de finale contre la Colombie. Il n'avait déjà pas pu tenir sa place, mais un mince espoir de le voir être rétabli pour le quart de finale subsistait après la victoire aux tirs au but contre les Cafeteros.

Murat Yakin devra donc faire sans lui face aux champions du monde argentins. Tout porte à croire que Fabian Rieder devrait être reconduit en soutien de Breel Embolo, après son replacement fructueux à ce poste lors de la deuxième mi-temps contre la Colombie. (ats/svp)

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