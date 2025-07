La capitaine du FCB Xherdan Shaqiri s'est longuement exprimé durant son camp d'entraînement. image: keystone

Shaqiri: «Le titre se jouera entre Bâle et deux clubs»

En pleine préparation estivale, le joueur vedette du FC Bâle, Xherdan Shaqiri, évoque sa relation avec Ludovic Magnin, le championnat à venir et son éventuel retour en sélection. Interview.

Céline Feller

Plus de «Sport»

Xherdan Shaqiri, les stages de préparation deviennent-ils plus difficiles avec l’âge?

Je ne dirais pas qu’ils deviennent plus durs, c’est à peu près toujours pareil. Mais nous nous entraînons dur et bien, ce qui est important. Nous devons être prêts, notamment pour les qualifications de la Ligue des Champions. Parce que c’est un objectif pour nous. Ce serait unique de revivre ces nuits magiques à Bâle.

Quels sont les principaux changements apportés par Ludovic Magnin depuis sa prise de fonction, comparé à son prédécesseur?

Vous savez, c’est encore frais. Mais je crois que Ludo s’est très bien intégré. On sent aussi que l’ambiance est positive. Il fait plein de petites blagues, cela crée forcément une bonne atmosphère dans le groupe.

Sa décontraction est-elle contagieuse?

Il faut toujours trouver le bon équilibre entre détente et sérieux. Même si l’équipe compte beaucoup de jeunes, nous sommes suffisamment expérimentés pour savoir ce que nous visons.

Comment qualifieriez-vous votre relation avec Magnin?

Nous n’avons pas souvent été ensemble sur le terrain. En revanche, nous nous sommes souvent affrontés: lui à gauche, moi à droite. Et déjà à l’époque, pendant les matchs, il me parlait beaucoup (Rires). C’était drôle. Mais je suis heureux qu’il soit venu au FCB. Je pense que c’est une belle opportunité pour lui. On sent qu’il veut réussir dès le départ et qu’il sait exactement ce qu’il souhaite accomplir.

La direction sportive vous a-t-elle consulté au sujet de la nomination de Ludovic Magnin?

J’ai eu un court échange avec Dani Stucki (réd: le directeur sportif du FC Bâle). C’était avant un match contre Lausanne: il m’a demandé ce que je pensais de Ludo. Mais je n’ai évidemment pas été impliqué dans le choix du coach. J’ai juste reçu un appel de Dani m’annonçant que ce serait Ludo.

Mais si vous vous étiez exprimé négativement, il ne serait probablement pas là. Que pensez-vous de lui en tant qu'entraîneur?

Je le connais plutôt comme joueur, moins comme coach. Mais je pense qu’il a mûri dans ce rôle. Il connaît très bien la Super League et les jeunes joueurs, c’est donc un bon choix pour le FCB. Il parle plusieurs langues, ce qui est primordial dans le foot. Et il a la volonté de réussir, de marquer son empreinte avec le FCB. Il veut confirmer ce qui a été fait la saison dernière et sait ce qu’il doit affronter. C’est un véritable atout pour lui.



Ils se connaissent depuis qu'ils ont joué ensemble en équipe nationale: aujourd'hui, Ludovic Magnin (à gauche) est l’entraîneur de Xherdan Shaqiri (à droite). image: Daniela Frutiger / Freshfocus

C'est un entraîneur qui montre ses émotions. Appréciez-vous cela?

Cela montre qu’il fait tout pour voir l’équipe réussir. Qu’il est un gagnant. J’estime qu’il est crucial de s’exprimer au moment opportun et de donner les bonnes consignes. Je crois que Ludo est de ceux qui savent taper du poing sur la table et dire: «Hey, les gars, ça ne va pas». Et c’est tant mieux, parce que cela m’enlève cette tâche (Rires).



«J’aime aussi le fait qu’il ait rétabli certaines hiérarchies»

Comment cela se manifeste-t-il?

Il dit aux jeunes: «Tiens, prends le but et range-le». C’est une manière de les ramener sur terre, de leur faire comprendre qu’ils doivent bosser dur pour mériter leur place. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que les jeunes reçoivent beaucoup plus d’opportunités qu’à notre époque. Moi, j’étais déjà content de jouer dix minutes en Coupe, et si je n’étais pas bon, c’était retour direct avec les U21. Maintenant, même après un match moyen, certains restent avec l'équipe première. Mais ici, on est au FC Bâle. Ce qui compte, c’est la performance. C’est comme cela que j’ai été formé.

Les jeunes d'aujourd’hui sont-ils vraiment différents?

Oui, clairement. A 17 ans, ils ont déjà deux téléphones, gagnent plutôt bien leur vie et vivent souvent de manière autonome. Beaucoup de choses ont changé. Dès qu’ils font un bon match, ils sont repérés à l’étranger. A notre époque, on était déjà contents si le SC Fribourg passait par Bâle pour jeter un œil. C’est devenu fou.

Pensez-vous que c’est une bonne chose?

Honnêtement, je ne sais pas. J’ai le sentiment que ça émousse un peu leur faim. Mais ce n’est pas de leur faute, plutôt celle de l’époque. Tout est à portée de main. Avec un smartphone, tu peux tout faire, et tout avoir, en quelques clics.

Revenons à Magnin. Avez-vous déjà parlé de votre rôle avec lui? De votre liberté sur le terrain?

On en a vaguement parlé lorsqu’il m’a appelé. Il a joué dans de grands clubs et sait comment gérer les joueurs. Il ne m'enlèvera sans doute pas beaucoup de liberté, j’en ai besoin. Mais au final, ce qui compte le plus, c’est la cohésion de l’équipe.

Est-ce que vos temps de repos ont déjà été définis?

Je veux jouer autant de matchs que possible. Mais il est clair que nous devons renforcer l’équipe, pour permettre à ceux qui enchaînent de souffler, sans que le niveau baisse. J’espère donc que les jeunes prendront davantage de responsabilités quand les cadres seront absents. C’est à eux de saisir leur chance.

Xherdan Shaqiri a répondu aux questions des médias durant son camp d’entraînement. image: keystone

Ressentez-vous l'âge?

En vieillissant, on ressent certaines choses. La récupération prend par exemple plus de temps. On voit aussi les jeunes prendre l’avantage physiquement. Mais avec l’âge, on connaît aussi mieux son corps. On sait ce dont on a besoin. On capte plus vite les signaux d’alerte et on sait comment réagir. C’est un vrai atout. Moi, je me sens très bien et j’espère pouvoir apporter mon aide à l’équipe cette saison.

Vous êtes parvenu à éviter les pépins physiques la saison dernière, ce qui est rare pour vous. Avez-vous adopté une routine spécifique pour rester en forme?

Je prends soin de moi et travaille beaucoup avec les physios et le préparateur physique. Je dois clairement faire plus de massages pour les mollets.

Il y a des joueurs qui, en vieillissant, commencent par exemple à faire du yoga. Avez-vous aussi ce genre d’astuces pour rester en forme?

J’aime aller dans un bel hôtel spa après les matchs. Quelque part à la montagne, là où je trouve un certain calme. Je l’ai souvent fait la saison dernière. Ça me permet de me détacher de toute l’agitation. Je peux me recentrer.

«Je suis quelqu’un qui a besoin de calme pour pouvoir être performant»

La saison dernière, vous étiez arrivé en cours d'exercice: le championnat était déjà bien entamé. Ce n'est pas le cas cette année. Quelle importance cela revêt-il d’être présent dès le début?

C’est très important pour moi de vivre la saison dès le début, de mieux connaître mes coéquipiers, en particulier les nouveaux, et de m’entraîner quotidiennement avec eux. Ainsi, au coup d’envoi, nous saurons précisément ce que nous voulons faire et comment jouer. Cela ne peut qu’être bénéfique pour notre progression. Mais cette saison, nous serons aussi les chassés. Cela promet d'être intéressant.

Le FC Bâle est-il le favori à sa propre succession?

Oui, le FCB sera clairement le favori pour le titre. Notre objectif est de le défendre. A Bâle, chaque saison, il s’agit de gagner des titres, et il faut que les jeunes intègrent cela. Nous abordons cette saison avec confiance et allons essayer de confirmer notre performance de l’année dernière.

Qui voyez-vous comme principal concurrent?

Il y a des surprises chaque année. Mais je pense que la lutte se jouera encore entre Bâle, Young Boys et Lugano. Il faudra aussi voir comment le FC Zurich commence la saison. J’espère que ce sera ouvert.

Suite à vos excellentes prestations, Murat Yakin a souhaité vous appeler en sélection nationale, mais il n'a pas réussi à vous joindre. Avez-vous parlé depuis?

Non, pas encore.

Avez-vous tout de même envisagé un retour en équipe nationale?

La situation est simple: j’ai quitté la sélection, et ça restera ainsi. Ce sont seulement les médias qui spéculent.