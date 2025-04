Grand sondage: Shaqiri doit-il revenir en équipe de Suisse?

«XS» a marqué l'histoire de la Nati depuis sa première sélection en mars 2010. Image: KEYSTONE

Sondage

Shaqiri doit-il revenir en équipe de Suisse?

L'ancien international est exceptionnel avec le FC Bâle, il n'a que 33 ans et un pied gauche toujours aussi magique. Suffisant pour la Nati? Donnez-nous votre avis à travers cinq questions.

Plus de «Sport»

Le public, les médias et même les principaux acteurs du championnat de Suisse: tout le monde ne parle que de Xherdan Shaqiri ces dernières semaines.

Appréciez-vous ce joueur? Oui, depuis longtemps et il mérite ces éloges Je ne l'ai jamais vraiment aimé, mais il faut avouer qu'il est incroyable depuis son retour en Super League Je n'ai pas d'affection particulière pour lui et je ne le trouve même pas si fort que cela cette saison Voter

C'est que le numéro 10 du FC Bâle est exceptionnel cette saison, avec 14 buts et 17 passes décisives en 29 matchs de Super League. C'est bien simple: si le FCB peut viser le doublé coupe/championnat en 2025, c'est en grande partie grâce à son numéro 10 et capitaine.

Cela donne naturellement envie à pas mal de monde de revoir «XS» en équipe de Suisse. Il avait quitté la Nati en juillet 2024 après 125 sélections (32 buts et 34 assists), soucieux de partir au sommet plutôt que de s'exposer à un rôle moins conforme à son statut et, disons-le, à son aura. Il n'avait alors que 32 ans.

Est-il parti trop tôt? Oui, je l'ai toujours dit! Avec le recul, on peut le penser mais sur le moment, son choix était judicieux Non, il a eu raison de tourner définitivement la page Voter

A l'époque, le «Shaq» évoluait au Chicago Fire FC, où il n'a jamais confirmé les attentes placées en lui. De retour dans son club formateur quelques semaines plus tard, il a retrouvé tout ce qui a toujours fait de lui un footballeur à part (vision du jeu, coup de patte, imprévisibilité).

La question se pose désormais de savoir s'il doit revenir faire sa magie en sélection nationale. Rappelons que depuis la retraite de Shaqiri, la Nati n’a remporté qu’un seul de ses huit matchs, une victoire 3-1 contre le Luxembourg en match amical. Alors que deux matchs amicaux sont prévus en juin (contre les Etats-Unis et le Mexique), et que la Suisse affrontera ensuite la Suède, la Slovénie et le Kosovo dans le groupe B des qualifications pour la Coupe du monde 2026, le moment est peut-être venu de rappeler l'ancienne idole.

Murat Yakin doit-il convoquer Shaqiri au mois de juin? Oui, le Bâlois a encore assez de talent pour être performant au plus haut niveau Non, il ne peut plus peser comme avant à l'international Je fais confiance au sélectionneur pour prendre la bonne décision Voter

Il reste à savoir dans quel rôle Shaqiri évoluerait en sélection. Bâle a changé son système de jeu pour lui, passant en 4-2-3-1 afin de placer son maître à jouer en numéro 10, mais il n'est pas du tout certain que Murat Yakin souscrive à un changement de cette nature.

Il est fort probable que si Xherdan Shaqiri retrouve la sélection dans les semaines/mois à venir, ce ne sera pas pour y occuper un poste de titulaire plein axe.

Quel serait le rôle idéal du Bâlois en sélection? C'est un titulaire indiscutable Je le vois comme un remplaçant que Yakin doit faire entrer pour la dernière demi-heure C'est un remplaçant parmi d'autres, qui doit jouer en fonction du score et des blessures Je le laisserais sur le banc et ne le ferait jouer qu'en cas d'extrême nécessité Voter

Enfin, une dernière question, de nature plus personnelle, se pose. Xherdan Shaqiri a laissé une très bonne image dans le coeur des supporters de la Nati. Il est devenu, au fil des années et des campagnes de la Suisse dans les principaux tournois, l'homme des grands rendez-vous (et des grands buts).

Un retour à 33 ans, dans un rôle à définir et après une saison durant laquelle il a beaucoup sué avec le FCB (il a disputé 86% des minutes jouées par son équipe en championnat), ne risque-t-il pas de lui porter préjudice?

Shaqiri risque-t-il d'écorner son image en revenant en sélection? Oui, je préfère garder le souvenir du grand joueur qu'il a été Non, revenir le ferait au contraire entrer encore un peu plus dans le coeur des gens Voter

Plusieurs grands noms du football ont raté leur sortie en sélection après y être revenu. Le plus célèbre, et le plus proche de chez nous, c'est Zinédine Zidane, parti à la retraite en 2004 et dont l'histoire avec les Bleus s'est achevée deux ans plus tard par un coup de tête asséné à Marco Materazzi (2006).