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Football: Mancini sélectionneur de l'Italie

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Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l'Italie, un poste qu'il a déjà occupé. Image: keystone

L'Italie a trouvé son nouveau sélectionneur

Roberto Mancini (61 ans) est le nouveau coach de l'équipe d'Italie de football, un poste qu'il a déjà occupé. Son arrivée ne fait pas l'unanimité.
28.07.2026, 15:5228.07.2026, 15:54

La Fédération italienne a acté mardi l'arrivée de Roberto Mancini à la tête de la Squadra Azzurra. Il s'agit de son deuxième passage.

«J'ai jugé que la personne qui devait devenir l'entraîneur de l'équipe nationale (...) était Roberto Mancini», a déclaré le président de la FIGC Giovanni Malago, qui présentera le nouveau sélectionneur mercredi. Le nom de Mancini ne fait toutefois pas l'unanimité, bien qu'il ait offert à l'Italie son dernier titre à l'Euro 2021.

epa09263138 Italy&#039;s head coach Roberto Mancini reacts during the UEFA EURO 2020 group A preliminary round soccer match between Turkey and Italy at the Olympic Stadium in Rome, Italy, 11 June 2021 ...
Mancini a remporté l'Euro 2021 à la tête de l'Italie. Image: keystone

Sa démission soudaine du poste de sélectionneur à l'été 2023 pour répondre aux sirènes de l'Arabie saoudite, alors que l'Italie était en difficulté dans la campagne de qualifications pour l'Euro 2024, l'avait discrédité aux yeux de nombreux cadres de la FIGC.

Lundi, Andrea Pirlo, qui était pressenti pour prendre les rênes d'une équipe d'Italie traumatisée par son absence aux trois dernières Coupes du monde, avait annoncé ne plus être candidat au poste de sélectionneur, pris dans une avalanche de critiques pour un contrat publicitaire avec une entreprise russe de paris sportifs et un CV d'entraîneur jugé trop maigre.

On en parlait ici:

Andrea Pirlo ne sera pas le prochain coach de l'Italie

Ranieri nouveau directeur technique

Plusieurs médias italiens ont annoncé depuis la démission du directeur technique Paolo Maldini – nommé le 11 juillet – et de son conseiller Leonardo, qui poussaient pour la nomination de Pirlo en dépit des réticences de Malago. Leur départ a été rendu public mardi à l'issue du conseil fédéral, en même temps que l'annonce de l'arrivée de l'entraîneur vétéran Claudio Ranieri à la place de Maldini.

(ats/yog)

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