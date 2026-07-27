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Football: Pirlo n'entraînera finalement pas l'Italie

Juventus&#039; head coach Andrea Pirlo walks on the pitch during warmup before the Champions League, round of 16, second leg, soccer match between Juventus and Porto in Turin, Italy, Tuesday, March 9, ...
Pirlo n'entraînera pas la Squadra Azzurra.Image: keystone

Andrea Pirlo ne sera pas le prochain coach de l'Italie

Pressenti pour devenir le sélectionneur de la Squadra Azzurra, l'ex-joueur star de l'AC Milan et de la Juventus n'est finalement plus candidat. Notamment à cause d'une affaire extra-sportive.
27.07.2026, 14:3027.07.2026, 15:32

Andrea Pirlo ne sera pas le futur sélectionneur de l'équipe d'Italie. L'ancien milieu de terrain international a annoncé ne plus faire partie des candidats pour le poste.

Pirlo (47 ans) faisait figure de favori pour reprendre les rênes de la Squadra Azzurra, avant de subir de vives critiques pour un partenariat avec une entreprise russe et son maigre CV d'entraîneur. «(J'ai) appris hier soir que je n'étais plus candidat au poste de sélectionneur de l'équipe nationale italienne», a écrit sur Instagram l'ancien milieu du Milan AC, de la Juventus et de la Nazionale, estimant «nécessaire de clarifier certains points».

Il a déploré:

«Je regrette qu'une décision fondée sur des critères sportifs ait été rapidement entraînée dans une polémique publique, dans laquelle des intentions et des idées qui ne reflètent pas ma personnalité ont fini par m'être attribuées.»
epa09041398 Juventus&#039; head coach Andrea Pirlo reacts during the Italian Serie A soccer match between Hellas Verona FC and Juventus FC at Marcantonio Bentegodi stadium in Verona, Italy, 27 Februar ...
Andrea Pirlo ne sera pas le prochain coach à s'asseoir sur le banc de la Nazionale. Image: keystone

Selon la presse italienne, l'ancien joueur aurait dû être nommé cette semaine à la tête de la sélection italienne. Celle-ci est encore traumatisée par son absence aux trois dernières Coupes du monde (2018, 2022, 2026). Mais le nom de l'actuel entraîneur de l'équipe émiratie United FC avait été reçu avec circonspection, voire stupéfaction, en Italie.

En cause, sa maigre carrière d'entraîneur (Juventus, Karagümrük, Sampdoria, United FC) démarrée en 2020 et, plus encore, un contrat publicitaire passé avec l'entreprise russe de paris sportifs Fonbet, qui lui a valu une pluie de critiques ces derniers jours. Selon la presse italienne, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malago, s'opposait depuis le départ à la nomination de Pirlo à la tête de la Nazionale.

Pirlo était pourtant pressenti👇

L'Italie aurait trouvé son nouveau sélectionneur

Pirlo avait été préféré par le directeur technique de la sélection Paolo Maldini et son conseiller Leonardo à l'autrement plus expérimenté Antonio Conte, libre depuis son départ de Naples. Conte pourrait désormais revenir dans la course au poste de sélectionneur, selon la Gazzetta dello Sport.

Maldini et Leonardo avaient en outre tenté de convaincre l'Espagnol Pep Guardiola, en vain.

(ats/yog)

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